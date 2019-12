Risonanza Magnetica Chiusa: Cos'è, a Cosa Serve e Cosa Prevede

Contrapposta alla risonanza magnetica aperta , la risonanza magnetica chiusa è un ottimo strumento diagnostico, che permette di individuare numerose patologie e disturbi degli apparati muscolo-scheletrico, respiratorio e gastro-intestinale, e dei sistemi nervoso e cardiocircolatorio. Esistente anche nella modalità con mezzo di contrasto , la risonanza magnetica chiusa presenta alcune controindicazioni ; per esempio, non possono godere delle sue potenzialità diagnostiche le persone portatrici, all'interno del corpo, di dispositivi o frammenti metallici (es: pacemaker , schegge ecc.). Dal punto di vista procedurale, la risonanza magnetica chiusa prevede il posizionamento del paziente all'interno di una lunga apparecchiatura cilindrica, la quale, una volta in funzione, è capace di creare delle immagini tridimensionali dei tessuti molli e duri presenti nel distretto anatomico d'interesse.

Cos'è

Cosa s’intende per Risonanza Magnetica Chiusa?

La risonanza magnetica chiusa è la tipologia di risonanza magnetica nucleare che prevede il posizionamento del paziente all'interno di una lunga struttura cilindrica per tutta la durata dell'esame diagnostico.

La risonanza magnetica chiusa corrisponde alla risonanza magnetica classica, tradizionale; essa si contrappone, in un certo senso, alla risonanza magnetica aperta, per la cui esecuzione trova impiego uno strumento meno oppressivo della struttura cilindrica sopra menzionata, ideato appositamente per quei pazienti poco inclini al confinamento in un ambiente chiuso, come per esempio i bambini o chi soffre di claustrofobia.

La risonanza magnetica chiusa è un esame diagnostico effettuabile nella maggior parte degli ospedali e nelle cliniche radiologiche.

Come ogni altro tipo di risonanza magnetica nucleare, rientra tra le pratiche della specialità medica di Radiologia, quindi la lettura dei suoi risultati spetta a un medico radiologo.

Breve ripasso di cos’è la Risonanza Magnetica

La risonanza magnetica, il cui nome per esteso sarebbe risonanza magnetica nucleare, è un esame diagnostico che permette di visualizzare l'interno del corpo umano, senza il ricorso a incisioni chirurgiche o radiazioni ionizzanti, ma grazie a campi magnetici del tutto innocui.

Praticamente priva di effetti collaterali e con pochissime controindicazioni, la risonanza magnetica fornisce immagini tridimensionali chiare e dettagliate dei cosiddetti tessuti molli (nervi, muscoli, legamenti, adipe, vasi sanguigni ecc.) e dei cosiddetti tessuti duri (ossa e cartilagini); ciò la rende un test di assoluta rilevanza in numerosi campi della medicina: dalla traumatologia all'oncologia, passando per l'ortopedia, la gastroenterologia, la cardiologia ecc.

L'unico limite della risonanza magnetica è l'elevato costo delle apparecchiature, necessarie alla creazione dei campi magnetici per l'osservazione del corpo umano, e le spese di manutenzione delle suddette apparecchiature.

