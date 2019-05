Preposta esclusivamente al passaggio dell'aria, la rinofaringe ha inizio allo stesso livello della base del cranio , dove confina con le cavità nasali, e termina alla stessa altezza della superficie superiore del palato molle , sede in cui confina con l'orofaringe e la cavità orale. Rivestita di un epitelio tipico delle vie respiratorie , la nasofaringe ospita le tonsille adenoidi (o tonsille faringee) e le aperture orali delle tube di Eustachio. Incanalando verso la laringe l'aria proveniente dalle cavità nasali e introdotta con la respirazione , la rinofaringe partecipa in modo determinante alla funzione respiratoria; inoltre, si occupa di favorire la deglutizione , mantenere la giusta pressione a livello del timpano , proteggere il corpo umano da eventuali agenti patogeni. La rinofaringe può essere oggetto di varie condizioni mediche, tra cui: la rinofaringite, il carcinoma nasofaringeo (o rinofaringeo) e l'ingrossamento delle adenoidi.

Per comprendere appieno le informazioni contenute in questo articolo relativo alla rinofaringe, è fondamentale conoscere, quanto meno a grandi linee, l'anatomia e la fisiologia della faringe.

Rinofaringe è il termine anatomico che indica la porzione superiore della faringe . Seguita nell'ordine dall'orofaringe e dall'ipofaringe, la rinofaringe rappresenta l'unico tratto della faringe in cui scorre unicamente aria (nell'orofaringe scorrono sia aria che cibo , mentre nell'ipofaringe transita solo il cibo). In anatomia, la rinofaringe è anche nota con il nome di nasofaringe .

Dal punto di vista istologico, la rinofaringe presenta un epitelio respiratorio , esattamente come le cavità nasali; tale caratteristica non deve stupire, in quanto la nasofaringe è proposta al passaggio dell'aria.

In corrispondenza della sua parete posteriore, la rinofaringe ospita le tonsille adenoidi (o tonsille faringee o, più semplicemente, adenoidi ); le tonsille adenoidi sono organi linfoghiandolari particolari che, dopo un periodo di intensa attività tra i 3 e gli 8 anni di vita, sono soggetti a un processo di regressione progressiva, che si conclude con un annullamento delle loro funzioni (tutto ciò accade perché, in età adulta , le adenoidi non sono più necessarie).

Nel punto d'origine, la rinofaringe è in comunicazione, sul fronte antero-superiore, con le cavità nasali attraverso dei condotti che prendono il nome di coane . Nel punto che ne segna la conclusione, invece, la nasofaringe è in comunicazione, sul fronte inferiore, con la cavità orale e l'orofaringe.

Incanalando verso la laringe l'aria proveniente dalle cavità nasali e introdotta con la respirazione, la rinofaringe partecipa in modo determinante alla funzione respiratoria . Ma non è tutto; la nasofaringe, infatti, contribuisce a:

Patologie

La rinofaringe può essere oggetto di varie condizioni mediche, tra cui: la rinofaringite, il carcinoma nasofaringeo (o rinofaringeo) e l'ingrossamento delle adenoidi. Rinofaringite

(fonte: Shutterstock)

Particolare variante della faringite, la rinofaringite è l'infiammazione della rinofaringe.

La rinofaringite è una condizione che riconosce diverse cause, tra cui le infezioni virali o batteriche a carico delle prime vie aeree e l'allergia alle muffe, alla polvere, al polline o al pelo di animale.

La rinofaringite è responsabile di fastidio o vero e proprio dolore alla gola, soprattutto quando il paziente deglutisce.

La terapia della rinofaringite dipende dalle cause scatenanti.

In genere, l'infiammazione della nasofaringe è una condizione di lieve rilevanza clinica, la cui risoluzione avviene nel giro di pochi giorni e in modo del tutto spontaneo. Carcinoma Nasofaringeo "Carcinoma nasofaringeo" è il nome del tumore maligno che trae origine dalla proliferazione incontrollata di una delle cellule costituente l'epitelio respiratorio della rinofaringe.

In oncologia, prendono il nome di carcinoma tutti i tumori maligni derivanti dalla proliferazione incontrollata di una cellula epiteliale.

Al momento attuale, le precise cause del carcinoma nasofaringeo sono sconosciute; tuttavia, è un dato di fatto che a favorire la compara della neoplasia maligna in questione siano fattori come il fumo di sigaretta, l'abuso di sostanze alcoliche, l'esposizione al virus di Epstein-Barr o a polveri tossiche e il largo consumo di carne insaccata combinato a una dieta povera in frutta e verdura.

Il carcinoma nasofaringeo è responsabile di sintomi poco specifici, come dolore alla gola, tosse, raucedine, difficoltà a deglutire ecc., che però hanno la particolarità di essere persistenti (e questa caratteristica deve rappresentare un campanello d'allarme).

La terapia del carcinoma nasofaringeo varia principalmente in funzione dello stadio di avanzamento della neoplasia, al momento della diagnosi, e in funzione dello stato di salute del paziente.

Tra i trattamenti più adottati, figurano la radioterapia e la chemioterapia (talvolta i medici le combinano per ottenere risultati migliori); complice la difficoltà di raggiungere la rinofaringe, il ricorso alla chirurgia, invece, è molto raro. Ingrossamento delle Adenoidi

(fonte: Shutterstock)

Noto anche con le espressioni "adenoidi ingrossate" e "ipertrofia delle adenoidi", l'ingrossamento delle adenoidi è, com'è intuibile, l'ingrandimento anomalo delle tonsille adenoidi, presenti a livello della rinofaringe.

In genere, gli episodi di ingrossamento delle adenoidi sono dovuti a infezioni virali o batteriche, che colpiscono le prime vie aeree e causano l'infiammazione delle sopraccitate tonsille.

Con il loro ingrossamento, le tonsille adenoidi sono responsabili di diversi sintomi, tra cui dolore alla gola, difficoltà a deglutire senza fastidi, alitosi, linfonodi ingrossati sul collo, russamento ecc.

Il trattamento dell'ingrossamento delle adenoidi è conservativo, per i casi sporadici, mentre è chirurgico, per i casi cronici (in cui le tonsille adenoidi sono permanentemente ingrossate).