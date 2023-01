Rinite Vasomotoria: cause, sintomi e cura

Cause

Perché viene la Rinite Vasomotoria?

Al momento attuale, le precise cause di rinite vasomotoria sono poco chiare.

Secondo le teorie mediche più accreditate, ad avviare il processo infiammatorio che caratterizza la rinite non-allergica sarebbe una dilatazione eccessiva dei vasi sanguigni della mucosa nasale e il conseguente accumulo, nelle cavità nasali ricoperte da quest'ultima, di ingenti quantità di sangue e fluidi.

In base a svariati studi scientifici, alcuni dei principali fattori che sembrerebbero capaci di favorire, in circostanze ancora poco comprensibili, il sopraccitato processo di vasodilatazione sono:

L'alta temperatura, gli improvvisi sbalzi termici, la forte umidità, l'esposizione a fumi tossici (es: fumo di sigaretta), i cibi piccanti, i cibi troppo caldi, lo stress, le sostanze alcoliche, i profumi intensi ecc. Tutti questi fattori sono etichettati con il termine di fattori ambientali;

Gli squilibri ormonali, che caratterizzano momenti particolari della vita di un essere umano, come per esempio la gravidanza (esclusivamente per le donne) o la pubertà;

Le terapie ormonali o i contraccettivi ormonali;

Particolari sostanze farmacologiche, tra cui: alcuni FANS (es: ibuprofene o aspirina), i beta-bloccanti, gli ACE-inibitori (o inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina), i decongestionanti nasali sotto forma di spray (in questi frangenti, si parla di rinite medicamentosa), i farmaci per il trattamento della disfunzione erettile e alcuni tranquillanti (es: benzodiazepine);

La presenza di un danno a carico dei turbinati o l'assenza di quest'ultimi, dovuta per esempio a un intervento di rimozione chirurgica. I turbinati sono specifiche aree delle cavità nasali, costituite da tessuti che hanno il compito di umidificare l'interno del naso e impedire l'entrata nell'organismo di agenti batterici e altri microrganismi potenzialmente pericolosi.

La rinite vasomotoria, che dipende da un danno dei turbinati o dalla loro assenza, è detta anche rinite atrofica ;

La rinite vasomotoria, che dipende da un danno dei turbinati o dalla loro assenza, è detta anche ; Un intenso esercizio fisico;

Forti emozioni;

L'eccitazione sessuale.

È importante precisare che, in alcuni casi, la rinite vasomotoria compare senza il verificarsi di alcuna delle suddette circostanze; in altre parole, compare per motivi inspiegabili. In tali frangenti, i medici descrivono la condizione infiammatoria in atto come un disturbo idiopatico (rinite vasomotoria idiopatica).

Cosa vuol dire "Idiopatico"? Il termine idiopatico, associato al nome di una patologia, indica che quest'ultima è insorta per motivi sconosciuti o non identificabili.

Epidemiologia: quanto è diffusa la Rinite Vasomotoria?

Interessanti studi statistici condotti negli Stati Uniti hanno evidenziato che la rinite vasomotoria riguarda 17 milioni di abitanti circa e colpisce con una particolare predilezione i ventenni.

Rinite Mista: Cos'è?

Talvolta, la rinite vasomotoria può presentarsi in associazione alla rinite allergica. La condizione derivante dall'associazione tra la rinite vasomotoria e la rinite allergica prende il nome specifico di "rinite mista".