Rimedi naturali per diminuire la minzione notturna

Svegliarsi nel cuore della notte con l'urgenza di urinare è una seccatura e soprattutto influisce sulla qualità del sonno. Se ciò avviene sporadicamente non rappresenta un problema ma se questo bisogno si presenta ogni notte è bene indagarne le cause e capire se è possibile fare qualcosa per arginarlo. In caso si escludano patologie alla base della continua minzione notturna, che necessitino di interventi specifici, esistono rimedi naturali utili a contrastare, o quanto meno diminuire, il fenomeno.

Bere meno prima di andare a letto Capita spesso di non idratarsi a sufficienza durante il giorno e di avere quindi più sete la sera. Questo però, nonostante a livello di idratazione sia un bene, può portare la vescica a riempirsi di più nelle ore a ridosso del riposo e al conseguente desiderio di svegliarsi frequentemente di notte per andare in bagno. Se ci si accorge di bere tanto la sera l'unica soluzione è provare a sforzarsi di farlo più durante le ore precedenti e diminuire l'afflusso di liquidi la sera. Se si teme di dimenticarsene un trucco può essere quello di portarsi sempre dietro una borraccia ricaricabile. Fondamentale, inoltre, ricordarsi di fare pipì prima di coricarsi a letto, anche più volte. Svuotare la vescica, infatti, prolunga l'intervallo di tempo tra una minzione e l'altra.

Non assumere cibi o bevande irritanti per la vescica Caffeina, bevande gassate, cibi acidi o piccanti, alcol e cioccolato sono nemici della vescica perché tendono ad irritarla e ad aumentare la frequenza dello stimolo della minzione. Di conseguenza sarebbe meglio non consumarli la sera, o almeno ridurne le quantità. Anche il fumo è collegato all'irritazione della vescica e può contribuire alla nicturia. Per capire se la causa della minzione notturna è questa si può provare a eliminare completamente questi elementi per un breve periodo, come una settimana, e vedere se fa la differenza.

Indossare calze a compressione graduata Le persone che per diversi motivi trattengono molto i liquidi durante il giorno, la sera e la notte spesso sperimentano una minzione più copiosa perché tutti i liquidi trattenuti si trasformano in urina. In questo caso, una soluzione possibile potrebbe essere quella di indossare calze a compressione durante il giorno, che aiutano a prevenire l'accumulo di liquidi nelle gambe.

Fare esercizio fisico cardio Allenarsi durante il giorno aiuta anche a ridurre le visite notturne al bagno. Particolarmente utili le attività cardio come camminata, jogging, nuoto o tennis. Meglio evitare, invece, attività che esercitano pressione sulla vescica o sulla prostata, come andare in bicicletta. Uno stile di vita sedentario può infatti contribuire alla ritenzione di liquidi nel corpo, portando ad un aumento della produzione di urina e della nicturia. Per non contrastare il sonno però è bene svolgere attività fisica nelle ore diurne e non la sera.

Fare esercizi di Kegel Gli esercizi di Kegel possono aiutare a ridurre l'iperattività della vescica ma devono essere svolti dopo essersi confrontati con il proprio medico perché per alcune persone con caratteristiche specifiche potrebbero non essere indicati. Ecco come farli: Sedersi o sdraiarsi in una posizione comoda, dopo aver svuotato la vescica.

Stringere i muscoli del pavimento pelvico (quelli che si usano per trattenere il flusso di urina) e mantenere la posizione per 3-5 secondi.

Assicurarsi di non stringere anche i muscoli dello stomaco, delle cosce, dei glutei o del torace.

Rilassarsi per tre o cinque secondi, quindi ripetere la sequenza di movimenti.

Fare tre serie da 10 Kegel ciascuna.