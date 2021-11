Introduzione Il mal di gola è un disturbo fastidioso, ma quasi sempre non preoccupante, per questo, nella maggior parte dei casi non è necessario farsi visitare dal medico. Tuttavia, questo non significa che si debba sopportare stoicamente il dolore aspettando che passi. Fortunatamente, ci sono molte strategie che si possono attuare da soli per migliorare la situazione. Ecco alcuni rimedi naturali per il mal di gola.

Da che cosa dipende Il mal di gola può essere il sintomo di tante condizioni diverse, tra cui il comune raffreddore, le allergie stagionali, il reflusso acido o semplicemente l'aria secca. Indipendentemente da ciò, può essere doloroso e scomodo. Esistono, però, alcuni rimedi naturali per il mal di gola che possono mitigare il fastidio. Se la situazione non si risolve o se sono presenti altri disturbi è comunque fondamentale chiedere il parere del medico.

I gargarismi con acqua salata I gargarismi con acqua salata sono ottimi rimedi naturali per il mal di gola, poiché aiutano sia a lenire l'infiammazione sia a eliminare i patogeni che potrebbero aver provocato il problema (virus e batteri) e il muco. Uno studio dello scorso anno pubblicato su Public Health ha confermato che i gargarismi di acqua salata contribuiscono a ridurre la carica virale nelle persone con infezioni delle vie respiratorie superiori, specie se effettuati entro 48 ore dall'insorgenza dei sintomi. Come procedere: per fare i gargarismi con acqua salata, mescolare una tazza di acqua tiepida con mezzo cucchiaino di sale. Bere un sorso (senza ingoiare), quindi fare dei risciacqui con il composto per quattro o cinque secondi prima di sputarlo. Ripetere più volte. È possibile anche utilizzare il normale sale da cucina, perché la caratteristica importante della miscela è la salinità, che può eliminare i detriti e uccidere batteri e virus.

Bere una quantità adeguata di acqua In caso di mal di gola, è fondamentale bere acqua e mantenersi idratati: infatti, più acqua si beve e più si produrranno muco e saliva, che ricoprono la gola e le vie respiratorie, proteggendole. L'idratazione è estremamente importante: ci sono persone che hanno mal di gola perché bevono solo un bicchiere di acqua al giorno.

Succhiare le apposite pasticche Esistono molte pastiglie da banco che possono essere utilizzate per il mal di gola. Particolarmente efficaci quelle che contengono come ingrediente principale cepacol, mentolo o miele. In alcuni casi, anche le pasticche per la tosse sono efficaci nel lenire la gola infiammata. Attenzione, però, perché secondo il Journal of the American Board of Family Medicine, esiste un legame tra l'uso eccessivo di pasticche per la tosse al mentolo e il mal di gola cronico.

Prendere un cucchiaio di miele Il miele è un rimedio casalingo efficace per il mal di gola perché agisce come antisettico, il che significa che arresta o rallenta la crescita dei germi. In effetti, secondo una revisione sistematica e una meta-analisi pubblicate su BMJ Evidence-Based Medicine, l'aggiunta di miele al proprio "arsenale medico" per i giorni di malattia può aiutare a migliorare i sintomi delle infezioni del tratto respiratorio superiore. L'ideale è prendere un cucchiaio di miele puro, così da non diluirlo e farlo aderire bene alla gola. Va bene comunque anche mescolarlo in una bevanda calda, come il tè. Si può aumentare il potere del miele combinandolo con le proprietà antinfiammatorie e antisettiche dello zenzero e dell'aglio. Uno studio del maggio 2019 pubblicato sul Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences ha dimostrato che la combinazione di miele con estratto di aglio ed estratto di zenzero è servita come trattamento efficace per il mal di gola. Attenzione a non dare il miele ai bambini di età inferiore a un anno, poiché l'ingrediente è collegato a una malattia tossica chiamata botulismo nei bambini.