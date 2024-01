Rimedi naturali contro le macchie post acne

L'acne è un'infiammazione della pelle che colpisce molte persone, soprattutto durante l'adolescenza ma non solo. Per curare questa problematica esistono diverse strategie, da concordare con il proprio medico a seconda della casistica e della gravità. Una volta risolta spesso l'acne lascia sulla pelle piccole cicatrici o macchie, molto difficili da eliminare completamente ma che con i giusti trattamenti possono essere notevolmente affievolite e schiarire. Ovviamente ogni casistica deve essere valutata da un dermatologo che possa consigliare la strategia migliore, ma per migliorare la situazione possono venire in soccorso anche alcuni ingredienti naturali. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Polvere Di Curcuma La curcuma è una spezia largamente usata nella medicina tradizionale cinese ma non solo, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie. Per questo, tamponare sulla pelle un po' di polvere, aiutandosi con un dischetto o un batuffolo di cotone, può essere molto utile per le persone che hanno un'acne in corso perché riduce la crescita batterica. La curcuma però è una preziosa alleata anche nel post infiammazione perché aiuta la rigenerazione cutanea e riduce le cicatrici.

Pomodoro Il pomodoro è un frutto preziosissimo per la cura della pelle. Ricco di vitamina A e caroteni, aiuta infatti a sbiadire le cicatrici. A conferirgli il tipico colore rosso è il licopene, un prezioso antiossidante che supporta la guarigione del tessuto danneggiato. Per ottenerne i benefici è sufficiente tagliarne alcune fette, posizionarle sulla parte di pelle che presenta le conseguenze dell'acne e lasciare agire per qualche minuto.

Cetriolo Oltre ad essere tra gli ingredienti naturali più usati da chi predilige occuparsi della propria pelle in modo naturale, il cetriolo è anche presente in molte creme viso in commercio. A renderlo tra i protagonisti indiscussi della skincare sono i diversi benefici che apporta. Per prima cosa, una volta a contatto con la superficie del viso dona un'immediata sensazione di freschezza. Inoltre deterge, esfolia e aiuta a ridurre le macchie scure come quelle dell'acne, e le scottature solari. Per beneficiare delle sue proprietà è sufficiente tagliarne alcune rondelle e lasciarle in posa qualche minuto sulla zona interessata.

Olio di Cocco Anche l'olio di cocco è un ingrediente largamente usato nel settore della cosmesi e del benessere. A renderlo molto amato è principalmente la sua potente proprietà idratante e per questo in chi soffre di acne può aiutare a prevenire l'insorgenza delle cicatrici. La variante indicata in questo caso è quella spremuta a freddo. Attenzione però, non tutte le pelli ne sopportano l'utilizzo. Proprio perché estremamente grasso, questo elemento potrebbe infatti peggiorare la situazione in persone dalla pelle molto grassa.

Olio dell'albero del Tè Questo ingrediente è un po' più ricercato degli altri ma altrettanto prezioso. Si tratta infatti di un elemento derivato da un albero australiano, noto in patria ma non solo per le sue proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie. In persone reduci dall'acne può aiutare a eliminare le protuberanze e a ridurre le cicatrici. Versarne qualche goccia su un dischetto o un batuffolo di cotone e tamponare leggermente la zona da trattare.

Miele di Manuka Quello di Manuka è un miele dalle elevate proprietà antinfiammatorie e antibatteriche e per questo il suo utilizzo è largamente consigliato a chi, dopo aver sofferto di acne, si trova a gestire macchie e cicatrici che non se ne vanno. Perché agisca, stenderlo sul viso come fosse una maschera e lasciarlo agire per circa 15 minuti, prima di rimuoverlo e risciacquare la pelle.

Aceto di mele Se le macchie post acne sono particolarmente scure o la pelle pigmentata, un buon intervento può essere fatto anche applicando una piccola quantità di aceto di mele sulla zona da trattare, aiutandosi con un bastoncino di cotone. Visto che si tratta di un ingrediente che per le pelli sensibili potrebbe risultare troppo aggressivo è bene prestare attenzione a non esagerare con le quantità e ad applicare subito dopo sulla pelle un po' di miele, che svolge un'azione lenitiva.