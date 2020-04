Il concetto di fondo della riflessologia plantare è che a determinate zone dei piedi corrispondano ben precisi organi, strutture nervose, articolazioni ecc. Per il momento, sull'effettiva efficacia terapeutica della riflessologia plantare, permangono diversi dubbi: nessuno studio scientifico, infatti, ha dimostrato la fondatezza del concetto di base sopraccitato. Le teorie sul meccanismo di funzionamento della riflessologia plantare sono numerose, così come gli usi. Tra le condizioni che i riflessologi ritengono di poter alleviare con uno dei loro trattamenti, rientrano: l' asma , le infezioni alle vie respiratorie, la cattiva digestione , l' emicrania , il dolore alla schiena , il dolore cronico ecc.

Cos'è la Riflessologia Plantare?

La riflessologia plantare è una tecnica (o pratica) di medicina alternativa, che prevede la pressione e il massaggio di specifiche zone dei piedi, con l'intento finale di apportare dei benefici ad altri elementi anatomici del corpo umano, sofferenti per una qualche ragione.

Secondo l'idea che sta alla base della riflessologia plantare, questo effetto terapeutico appena descritto sarebbe possibile perché a determinate zone dei piedi corrisponderebbero ben precisi organi, strutture nervose, articolazioni, strutture ossee e ghiandole del corpo umano.

In altre parole, i riflessologi (cioè i cultori della riflessologia plantare) partono dal presupposto che, nei piedi dell'essere umano, risiedano delle aree collegate a un ben specifico organo, a una certa ghiandola ecc.

L'atto di pressione o massaggio spetta a un terapeuta esperto nella pratica della riflessologia plantare; terapeuta che si avvale solitamente delle dita delle proprie mani, senza il ricorso a oli o lozioni particolari.

Per la precisione, le zone critiche risiedono nella pianta dei piedi, il che spiega l'impiego dell'aggettivo "plantare".

La Riflessologia Plantare funziona? Ha un fondamento scientifico?

Nessuno studio medico-scientifico condotto finora ha dimostrato la fondatezza dell'idea che sta alla base della riflessologia plantare, ossia quella secondo cui a specifiche aree del piede corrisponderebbero determinati organi, strutture nervose ecc.

Tutto ciò significa, ovviamente, che sono in dubbio le finalità terapeutiche della pressione e del massaggio di piedi e mani.

Tra le indagini finalizzate a dimostrare l'efficacia della riflessologia plantare, hanno avuto un'importanza particolare quelle che alcuni ricercatori hanno portato avanti a cavallotra il 2009 e il 2011. Al termine di tali ricerche, gli studiosi hanno dichiarato che: "anche la miglior evidenza disponibile ad oggi, relativamente all'efficacia della riflessologia plantare, non dimostra in maniera convincente che la suddetta pratica rappresenti un trattamento medico valido contro una determinata condizione patologica".

Riflessologia Plantare o Riflessologia del Piede

La riflessologia plantare è anche nota come riflessologia del piede.

Riflessologia Plantare e Riflessologia sono la stessa cosa?

La riflessologia plantare è una branca della riflessologia; pertanto, non deve essere confusa con quest'ultima, come invece spesso accade.

Poiché è stata nominata, vale la pena ricordare che la riflessologia è una pratica particolare della medicina alternativa, che considera terapeutici il massaggio e la pressione di determinanti parti del corpo, come per esempio i piedi (riflessologia plantare), le mani (riflessologia palmare), la faccia (riflessologia facciale) e le orecchie (riflessologia auricolare).

Riflessologia Plantare e Riflessologia della Mano: il collegamento

Una pratica affine alla riflessologia plantare e basata sugli stessi principi è la riflessologia palmare, meglio nota anche come riflessologia della mano.

La riflessologia della mano prevede la pressione e il massaggio del palmo delle mani, con lo scopo finale di alleviare determinati disturbi o patologie, aventi sede in altre parti del corpo.

Per approfondire:

Storia della Riflessologia Plantare: qualche informazione

La riflessologia plantare ha radici antichissime. Secondo alcune ricerche storiche, una pratica simile era diffusa già nella Cina del 4000 Avanti Cristo e nell'Antico Egitto; inoltre, sembra che una sorta di massaggio dei piedi, con finalità terapeutiche su tutto il resto del corpo, fosse in voga anche tra le tribù indiane del Nord America.

Venendo a tempi più recenti, a proporre per la prima volta il concetto moderno di riflessologia plantare fu un medico statunitense di nome William H. Fitzgerald, nel 1913. Specialista in otorinolaringoiatria, Fitzgerald affermava che l'applicazione di una pressione sui piedi ha un effetto anestetico in determinate parti del corpo. Questo effetto anestetico, sempre secondo le teorie di Fitzgerald, avrebbe potuto sostituire l'utilizzo di farmaci anestetici in tutti quegli interventi chirurgici di piccola entità.

Le idee di Fitzgerald ebbero ben presto successo, in particolare tra i dentisti, tant'è che un altro medico statunitense, di nome Edwin Bowers, le raccolse e ne fece dei trattati con tutte le informazioni necessarie alla conoscenza della pratica medica in questione.

Per quei tempi, la riflessologia plantare era nota come "terapia zonale", termine quest'ultimo coniato proprio da Fitzgerald.

Tra gli anni '30 e '40 del Novecento, le teorie sulla terapia zonale subirono un'evoluzione: a ridefinire i concetti di Fitzgerald fu lo statunitense Eunice D. Ingham, di professione fisioterapista. Ingham mappò sulla pianta dei piedi e anche sul palmo delle mani l'intero corpo umano; inoltrò mutò il nome terapia zonale in riflessologia, in quanto sosteneva che le strutture anatomiche del corpo fossero riflesse su mani e piedi.

In Italia, due pionieri della riflessologia plantare contemporanea furono il neurologo Giuseppe Calligaris, Professore presso l'Università di Roma, e il dottor Nicola Gentile. I loro studi sono datati attorno agli anni '30 del Novecento.