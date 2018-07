I disturbi indotti dallo stress , quali mal di testa ricorrenti, problemi di stomaco ecc. A seconda della sede del disturbo, massaggio e pressione potranno riguardare le aree dei palmi corrispondenti a: collo, cervello, apparato digerente, colonna vertebrale ecc.

L' irritabilità e il cattivo umore . In tali circostanze, il terapeuta riflessologo eserciterà massaggio e pressione laddove, nei palmi delle mani, sono riflessi organi come: reni, vescica e intestino. L'idea di base è che un miglior funzionamento di questi organi del corpo comporti un miglioramento dell'umore.

La tonsillite . Le manovre di pressione e massaggio riguarderanno le aree dei palmi corrispondenti a collo e testa.

I sintomi della menopausa . In tali circostanze, le zone dei palmi della mani oggetto di pressione e massaggio variano in base alla sede del disturbo.

Le disfunzioni vescicali . Quando sono alle prese con pazienti affetti da problemi della vescica, i riflessologi premeranno e massaggeranno le zone dei palmi corrispondenti ai reni e alle vie urinarie in generale.

La cattiva digestione . In tali frangenti, la pressione e il massaggio riguarderà le aree dei palmi in cui sono riflessi gli organi dell'apparato digerente (esofago, stomaco e intestino).

Il dolore alla schiena . Per questo tipo di problematica, i riflessologi agiranno sulle zone dei palmi che riflettono il midollo spinale, la colonna vertebrale e la sezione lombare del corpo umano.

L' ansia . Per contrastare l'ansia, i riflessologi si affidano al massaggio e alla pressione delle aree dei palmi, in cui sono riflessi organi come: stomaco, intestino e cervello.

Il dolore cronico. In tali frangenti, le manovre di massaggio e pressione interesseranno le aree dei palmi delle mani corrispondenti alle parti del corpo dolenti.

Secondo gli esperti del settore, la riflessologia della mano sarebbe indicata anche ai malati di sclerosi multipla e ai malati di cancro, per almeno tre motivi:

Perché riduce lo stress e l'ansia derivante dalla grave condizione patologica in atto;

Perché allevia eventuali forme di dolore;

Perché migliora l'umore e l'approccio mentale con cui il paziente affronta la sua malattia.

Detto questo, è doveroso sottolineare che la riflessologia della mano non può e non deve sostituire i trattamenti di medicina tradizionale per la cura della sclerosi multipla o del cancro.

Infatti, mentre la medicina tradizionale ha dimostrato in più occasioni la sua efficacia, la riflessologia della mano è, per il momento, una tecnica terapeutica dal non comprovato potere terapeutico.