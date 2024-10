La ricerca ossessiva del wellness può creare ipocondria?

Il wellness , che possiamo tradurre come benessere olistico, negli ultimi anni è diventato sempre più importante nella vita quotidiana di molte persone. La sua popolarità è cresciuta esponenzialmente anche grazie a social media, influencer e brand che hanno contribuito a diffondere l'importanza di una vita sana e attiva . Ma come tutti i fenomeni, anche questo, se estremizzato, può comportare dei rischi.

Il wellness è un approccio multidimensionale alla salute e al benessere, definito come uno stato di salute ottimale raggiunto in diversi ambiti della vita. Il National Wellness Institute (NWI) lo descrive attraverso sei dimensioni interconnesse, che contribuiscono tutte a un benessere complessivo:

Quindi, possiamo dire che l'adozione di un approccio equilibrato e consapevole al wellness può avere molti benefici. Tuttavia, è importante mantenere un equilibrio per evitare che l'attenzione al benessere si trasformi in ossessione, ipocondria o altri disturbi d' ansia verso la propria salute.

Il wellness non si concentra solo sull'assenza di malattie, ma più che altro sul mantenimento attivo di un buono stato di salute complessiva; l'obiettivo è il raggiungimento del massimo potenziale in ognuna delle dimensioni.

L'enfasi crescente sul wellness ha infatti sollevato preoccupazioni tra esperti e professionisti della salute riguardo al pericolo di sviluppare una fissazione per il corpo e la salute, fenomeno che può manifestarsi attraverso condizioni psicologiche come la vigoressia , l' ortoressia e l'ipocondria.

Paradossalmente, l'ossessione per il wellness può portare a conseguenze opposte a quelle desiderate. Nella società della performance (di cui si parla in uno dei libri consigliati in calce) , anche l'attenzione per il benessere e l'aspetto fisico rischia di trasformarsi in un'ossessione , con implicazioni che possono andare ben oltre il semplice desiderio di essere in salute.

La proliferazione di informazioni mediche online ha reso più facile per le persone accedere a una vasta gamma di contenuti riguardanti sintomi, malattie e trattamenti. Tuttavia, questo accesso illimitato può anche contribuire all'ansia per la propria salute. Fenomeni come la citata " cyberchondria " descrivono come la ricerca ossessiva di informazioni mediche su internet possa esacerbare le preoccupazioni di salute e portare a un peggioramento dell'ipocondria.

Un'attenzione troppo intensa alla salute può trasformarsi in un comportamento compulsivo, dove ogni piccolo segnale corporeo viene monitorato e interpretato come sintomo di una potenziale grave malattia. Questo comportamento può generare un ciclo di ansia in cui la persona cerca continuamente rassicurazioni mediche, che tuttavia non riescono a placare le sue preoccupazioni. Questo porta a un aumento dello stress e a un deterioramento della qualità della vita, caratteristico dell'ipocondria.

Il wellness, nella sua essenza, dovrebbe promuovere un equilibrio tra corpo, mente e spirito. Ma per raggiungere questo equilibrio, vanno evitati gli estremismi e si deve imparare ad ascoltare il proprio corpo e le proprie emozioni. Piuttosto che seguire ciecamente le tendenze, è importante riconoscere che il benessere è un concetto personale, che varia da persona a persona. Ciò che funziona per me potrebbe non funzionare per te, e questo va bene. Inoltre, è indispensabile abbracciare una visione più realistica del benessere, che includa momenti di riposo, socializzazione e il piacere di godersi il cibo o il riposo senza sensi di colpa.

Quali libri leggere su questo argomento?

In questo libro, gli autori esplorano come la nostra società contemporanea sia diventata una "società della performance", dove l'apparenza, l'efficienza e la produttività diventano valori irrinunciabili. Questo libro aiuta a comprendere come l'ossessione per il wellness si inserisca in un contesto più ampio di pressione sociale per la performance.

Il volume offre un percorso terapeutico che si basa su tecniche pratiche per interrompere il ciclo di ansia e ossessione per la salute, proponendo strategie concrete per superare la costante ricerca di rassicurazioni e migliorare la qualità della vita.

A differenza dei primi due, si tratta di un romanzo che esplora in maniera profonda e ironica le dinamiche del benessere e dell'equilibrio in una coppia moderna. Attraverso le vite dei protagonisti, il libro mette in discussione le idee comuni di wellness e felicità, mostrando come le ambizioni personali e le pressioni esterne possano influenzare le relazioni.

