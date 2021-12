Ribavirina: Meccanismo d'Azione ed Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è la Ribavirina e Caratteristiche generali La ribavirina è un principio attivo antivirale che trova impiego nel trattamento delle infezioni sostenute dal virus dell'epatite C. Shutterstock Ribavirina - Struttura Chimica La ribavirina è disponibile in medicinali adatti alla somministrazione orale (capsule e soluzione orale) che, per poter essere venduti, necessitano di ricetta medica non ripetibile di tipo limitativo (RNRL - farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Un tempo, la ribavirina era disponibile anche in medicinali adatti all'uso inalatorio; tuttavia, ad oggi (dicembre 2021), queste formulazioni non sono più in commercio. Esempi di Medicinali contenenti Ribavirina Rebetol®

Ribavirina Aurobindo®

A Cosa Serve? Quando si Usa la Ribavirina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? La ribavirina è indicata - mai da sola, ma sempre in associazione ad altri farmaci - per bloccare la replicazione del virus dell'epatite C nei pazienti adulti con epatite C cronica. Il principio attivo può essere utilizzato anche in bambini dai tre anni di età in poi e in adolescenti mai trattati in precedenza e senza una malattia epatica severa. Per i bambini con peso inferiore ai 47 kg è possibile ricorrere all'uso della formulazione in soluzione.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Ribavirina Prima di cominciare la terapia a base di ribavirina per via orale, i pazienti devono essere sottoposti ad analisi del sangue e ad adeguati controlli per determinare la funzionalità renale ed epatica. Inoltre, il medico deve essere informato se il paziente che riceverà la ribavirina: È una donna in età fertile;

È un uomo partner di una donna in età fertile;

Ha avuto una precedente condizione cardiaca o ha sofferto di patologie del cuore;

Ha altri problemi epatici oltre all'epatite C;

Ha problemi renali;

È affetto da HIV o ha avuto problemi al sistema immunitario. Durante il trattamento con il principio attivo è importante sapere che: In caso di comparsa di sintomi di grave reazione allergica (quali affanno, difficoltà respiratorie, orticaria), è necessario cercare immediatamente assistenza medica.

In alcuni pazienti si sono verificati emolisi e pancitopenia.

Nei pazienti pediatrici, l'associazione di ribavirina con peginterferone alfa-2b o interferone alfa-2b può causare un'inibizione della crescita che, per alcuni pazienti, può risultare irreversibile.

L'associazione della ribavirina con peginterferone alfa è associata a diverse reazioni avverse gravi che comprendono: Effetti sul sistema nervoso centrale ed effetti psichiatri (ad esempio, depressione, comportamenti aggressivi, pensieri e comportamenti sucidi, ecc.). I pazienti devono avvisare subito il medico qualora simili effetti dovessero insorgere; può essere d'aiuto chiedere a un familiare o ad un amico di contribuire a tenere sotto controllo l'eventuale comparsa di tali sintomi. Disturbi dentali o periodontali. A tal proposito si ricorda l'importanza di lavare a fondo i denti almeno due volte al giorno e di sottoporsi a regolari controlli dall'odontoiatra. Gravi disturbi degli occhi. Aumento dei livelli di TSH in bambini e adolescenti. Incapacità di raggiungere il completo sviluppo della statura in alcuni bambini e adolescenti.

NOTA BENE La ribavirina di per sé non influisce sulla capacità di guidare veicoli o utilizzare macchinari; tuttavia, gli altri medicinali usati in associazione ad essa potrebbero. Pertanto, si raccomanda cautela e di evitare simili attività qualora dovessero manifestarsi effetti come sonnolenza, confusione, stanchezza. Si consiglia di rivolgersi al medico per qualsiasi dubbio.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Ribavirina e Altri Farmaci Prima di iniziare ad assumere la ribavirina, il medico deve essere informato se si stanno assumendo, si sono da poco assunti, o si potrebbero assumere altri farmaci, quali: Azatioprina;

Farmaci contro le infezioni da HIV, come zidovudina, stavudina, didanosina. In caso di assunzione di questi farmaci, a causa delle possibili interazioni e dell'aumento del rischio di effetti collaterali (come acidosi lattica, insufficienza epatica e disturbi del sangue), l'associazione con ribavirina e/o interferone alfa non è generalmente raccomandata e andrebbe evitata. In qualsiasi caso, prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti ribavirina, è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. - anche se non riportati nel soprastante elenco.

Come Agisce Come Funziona la Ribavirina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La ribavirina è un analogo nucleosidico sintetico che, in vitro, ha mostrato di essere in grado di bloccare la proliferazione sia di virus a DNA che di virus ad RNA. Tale effetto potrebbe essere esercitato attraverso il blocco di alcuni step della sintesi di nuovo materiale genetico virale. Tuttavia, l'esatto meccanismo d'azione con il quale la ribavirina in associazione ad altri farmaci esercita i suoi effetti terapeutici contro il virus dell'epatite C (HCV) non è ancora noto.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Ribavirina e in Quali Dosi? La ribavirina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di capsule rigide e di soluzione orale. Durante la terapia a base di ribavirina è indispensabile seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal medico, sia per quanto riguarda la dose di farmaco da assumere, sia per quanto riguarda frequenza di somministrazione e durata del trattamento. Solitamente, la ribavirina deve essere assunta con poca acqua durante i pasti. Le capsule NON vanno masticate o rotte, ma devono essere deglutite intere. Ad ogni modo, per un corretto modo d'uso del farmaco prescritto dal medico si raccomanda ancora una volta di seguire le sue indicazioni e di leggere il foglietto illustrativo del medicinale stesso. Dimenticanza di una dose di Ribavirina Nel caso in cui ci si dimentichi di assumere una dose di ribavirina, questa va assunta appena possibile nello stesso giorno in cui è avvenuta la dimenticanza. Se ci si dimentica di assumere la ribavirina per un giorno intero, contattare il medico. NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza.

Gravidanza e Allattamento La Ribavirina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? A causa dei gravi danni che può causare al feto o al bambino, l'uso della ribavirina da parte di donne in gravidanza e da parte di madri che stanno allattando al seno deve essere evitato. Inoltre, le pazienti di sesso femminile in età fertile devono adottare adeguati metodi contraccettivi per prevenire l'insorgenza di eventuali gravidanze, sia durante il trattamento con ribavirina che per un periodo di almeno quattro mesi dal termine dello stesso . Questa categoria di pazienti, prima di iniziare ad assumere la ribavirina deve effettuare un test di gravidanza ed ottenere un esito negativo; tale test dovrà essere poi ripetuto ogni mese durante tutto il trattamento con ribavirina e nei quattro mesi successivi al termine dello stesso. I pazienti di sesso maschile che assumono la ribavirina devono adottare metodi contraccettivi adeguati (uso del preservativo ) per tutta la durata del trattamento con ribavirina e per almeno sette mesi dal termine dello stesso . Le partner in età fertile di uomini che assumono ribavirina dovrebbero effettuare un test di gravidanza ogni mese e per sette mesi dal termine della terapia del partner.