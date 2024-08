Retinopatia diabetica: cos'è, sintomi e cause

Cos'è la retinopatia diabetica? La retinopatia diabetica è una complicanza tardiva del diabete. La condizione, infatti, si manifesta normalmente dopo anni dall'insorgenza della malattia diabetica, specie quando non viene trattata adeguatamente. Il fattore determinante che porta allo sviluppo di questa patologia è l'alterazione del sistema microvascolare (microangiopatia), che comporta un danno alle pareti dei piccoli vasi sanguigni (capillari), in particolare del rene (glomerulopatia diabetica), del sistema nervoso periferico (neuropatia diabetica) e della retina (retinopatia diabetica). Sostanzialmente, a causa dell'iperglicemia cronica, si verifica un aumento della permeabilità capillare e il successivo accumulo di liquidi nel tessuto interessato. Quando la retinopatia diabetica diventa più grave, iniziano a formarsi sulla retina nuovi vasi sanguigni, che possono rompersi e causare una riduzione della vista di entità variabile. La retinopatia diabetica, di solito, colpisce entrambi gli occhi. In un primo momento, la malattia può causare solo lievi problemi di visione o risultare asintomatica, ma la sua progressione può determinare cecità, che in molti casi non può essere invertita. Per questo motivo, ai pazienti con diabete viene raccomandata una visita oculistica approfondita almeno una volta all'anno, per monitorare il decorso della retinopatia diabetica. Se la patologia viene rilevata in tempo, può essere efficacemente trattata mediante laserterapia fotocoagulativa. Dal momento in cui si manifestano i sintomi della retinopatia diabetica, la condizione può essere molto difficile da gestire.

Cause Come il diabete può danneggiare la retina La retina è lo strato di cellule fotosensibili che riveste la parte posteriore dell'occhio. Questa membrana è deputata alla conversione degli stimoli luminosi in impulsi elettrici, che il nervo ottico trasmette al cervello. Per lavorare in modo efficace, la retina ha bisogno di un costante apporto di sangue, che riceve attraverso una rete di piccoli vasi sanguigni.

L'iperglicemia non controllata può causare disturbi transitori della vista e, nel corso del tempo, può danneggiare i vasi sanguigni che irrorano la retina. Questi capillari iniziano a riversare fluidi e lipidi, provocando edema (gonfiore) e conseguente ischemia retinica. Questi fenomeni patologici sono tipici della retinopatia diabetica non proliferativa (NPDR). Se i problemi oculari associati al diabete sono trascurati, la condizione può progredire in retinopatia diabetica proliferativa (PDR). Questa è caratterizzata dalla crescita di nuovi vasi sanguigni (neovascolarizzazione), che possono danneggiare la retina e causarne il distacco. Elevati livelli di glucosio nel sangue possono produrre conseguenze anche a livello del cristallino: la cataratta (opacità del cristallino) è favorita dal diabete. Mantenere sotto controllo la glicemia e la pressione sanguigna, oltre a sottoporsi a regolari visite oculistiche, rappresentano i fattori chiave su cui intervenire per la prevenzione della retinopatia diabetica e della sua progressione. Retinopatia diabetica non proliferante La retinopatia diabetica non proliferante (NPDR) rappresenta il primo e meno aggressivo stadio della malattia. La NPDR è caratterizzata dalla presenza di microaneurismi, emorragie, essudati e trombosi. La complicanza più grave è l'edema maculare. Talvolta, depositi di colesterolo o di altri grassi provenienti dal sangue possono infiltrarsi nella retina (essudati duri). Le prime alterazioni oculari che sono reversibili e non minacciano la visione centrale sono a volte chiamate retinopatia semplice o retinopatia di sfondo. Retinopatia diabetica proliferante La retinopatia diabetica proliferante (PDR) è la forma più grave e pericolosa della malattia: si verifica soprattutto quando molti dei vasi sanguigni che irrorano la retina si occludono, con conseguente ischemia retinica. Nel tentativo di apportare un quantitativo di sangue sufficiente, viene stimolata la crescita di nuovi capillari retinici (neovascolarizzazione); tuttavia, questi neovasi sono anomali, fragili e non forniscono alla superficie retinica il corretto flusso sanguigno.