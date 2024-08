Retinopatia diabetica: diagnosi e trattamento

La tomografia a coerenza ottica (OCT) è un test di imaging non invasivo che fornisce immagini ad alta risoluzione del tessuto retinico, valuta il suo spessore e fornisce informazioni circa la presenza di un eventuale riversamento di liquidi o sangue . L'esame è particolarmente utile per studiare la regione maculare e la presenza e la gravità dell'edema. In seguito, i risultati ottenuti con la tomografia a coerenza ottica possono essere utilizzati per monitorare se il trattamento sta funzionando efficacemente.

La fluorangiografia utilizza un colorante speciale (fluoresceina sodica) che viene iniettato in una vena del braccio ; in questo modo, quando la fluoresceina attraversa la retina, il medico può ottenere delle immagini che inquadrano lo stato dei vasi sanguigni che irrorano l'occhio. La fluorangiografia mostra in dettaglio:

La retinopatia proliferativa e l'edema maculare possono svilupparsi in assenza di sintomi premonitori. Tuttavia, la fase avanzata della malattia ed il coinvolgimento della macula si associano ad un alto rischio di perdita della vista, che in molti casi non può essere invertita. Pertanto, anche se la visione non sembra compromessa, ogni paziente diabetico dovrebbe sottoporsi regolarmente ad un semplice esame del fondo oculare . Se durante gli accertamenti diagnostici viene confermata la presenza della retinopatia diabetica, il paziente è informato sulla gravità della condizione e su quale trattamento può essere adottato.

Trattamento

Il miglior intervento medico per la retinopatia diabetica consiste nel prevenire la sua insorgenza tramite una corretta gestione del diabete. L'attento monitoraggio di glicemia, pressione sanguigna e colesterolo può contribuire a limitare i danni alla vista e riduce in modo significativo il rischio di perdere la vista nel lungo termine.

Come si cura la retinopatia diabetica?

Il trattamento dipende in gran parte dalla gravità dalla retinopatia diabetica. Per esempio, se questa è identificata nelle fasi iniziali, può non essere necessario alcun intervento immediato e la gestione della malattia basarsi semplicemente su un controllo più efficace del diabete. Un paziente con retinopatia non proliferativa lieve dovrebbe sottoporsi a controlli regolari della vista (una o due volte l'anno) in modo che la condizione possa essere attentamente monitorata. In caso di retinopatia proliferativa e di edema maculare, può essere raccomandato un trattamento laser (fotocoagulazione). Questo può essere utilizzato in presenza di un notevole riversamento di sangue nell'occhio, per ridurre la crescita di nuovi vasi fragili e prevenire la perdita della vista. In alternativa, può essere raccomandata una terapia che prevede iniezioni intravitreali di anti-VEGF. Se il trattamento laser non è possibile perché la retinopatia diabetica è in una fase troppo avanzata, è possibile ricorrere alla vitrectomia. La chirurgia spesso rallenta o arresta la progressione della retinopatia diabetica, ma non rappresenta una cura. Il diabete è una condizione cronica: anche dopo il trattamento per la retinopatia diabetica, il paziente dovrà sottoporsi ad esami oculistici regolari e, ad un certo punto, potrebbe rendersi necessario un ulteriore trattamento.

Chirurgia laser

Il trattamento laser (noto come fotocoagulazione) può rallentare o arrestare l'evoluzione della retinopatia diabetica. La fotocoagulazione viene spesso raccomandata per pazienti con edema maculare, retinopatia diabetica proliferativa (PDR) e glaucoma neovascolare. Prima della procedura, viene somministrato un anestetico locale per intorpidire la superficie dell'occhio ed un collirio per dilatare le pupille. Una speciale lente a contatto viene temporaneamente posizionata sull'occhio, al fine di concentrare con precisione millimetrica la luce laser sulla retina. L'obiettivo principale del trattamento consiste nel prevenire la perdita della vista, fermare o rallentare la fuoriuscita di sangue e fluido nell'occhio, ridurre la gravità dell'edema maculare e prevenire la formazione di nuovi vasi anomali sulla retina. La procedura, di solito, non è dolorosa, ma il paziente può avvertire una sensazione di pizzicore quando vengono trattate alcune zone retiniche. In seguito al trattamento, la visione può essere sfocata, ma dovrebbe tornare alla normalità dopo alcune ore. Talvolta, la fotocoagulazione può ridurre la visione notturna e periferica (visione laterale).

Nella retinopatia diabetica proliferativa, il laser può essere focalizzato su tutte le parti della retina (macula esclusa), in due o più sessioni (fotocoagulazione panretinica). Questo trattamento riduce i vasi neoformati e, spesso, impedisce loro di crescere in futuro. La fotocoagulazione panretinica ha dimostrato di essere molto efficace per prevenire le emorragie del vitreo ed il distacco della retina.

Vitrectomia

La chirurgia vitreo-retinica è un intervento invasivo a cui si ricorre in caso di:

Gravi emorragie intraoculari (una grande quantità di sangue viene raccolta all'interno dell'occhio, oscurando la vista);

Estese aree di tessuto cicatriziale e distacco della retina (il tessuto cicatriziale può causare, o aver già provocato, il distacco della retina).

Durante la vitrectomia, un microscopio operatorio e alcune microsonde sono utilizzate per rimuovere il sangue, il liquido vitreale e il tessuto cicatriziale. L'umor vitreo rimosso dall'interno dell'occhio è sostituito con un gas o con un olio di silicone, per contribuire a mantenere la retina in posizione. La rimozione del tessuto cicatriziale aiuta la retina a tornare nella sua normale posizione. La vitrectomia spesso previene l'emorragia vitreale rimuovendo i vasi anomali responsabili. La procedura è conclusa con la fotocoagulazione, per assicurarsi che la retina mantenga permanentemente la posizione corretta. Il gas o il liquido saranno gradualmente assorbiti dal corpo, che creerà un nuovo gel vitreale per sostituire quello rimosso durante l'intervento chirurgico.

Iniezione intravitreale di farmaci