Respirazione consapevole: cos'è e benefici

Il respiro influenza sempre e direttamente il sistema nervoso . Compierlo in modo lento e concentrato attiva in particolarequello parasimpatico , responsabile di diverse funzioni.

Sebbene non sia necessario sottoporsi a un addestramento specializzato o apprendere una tecnica specifica per iniziare a praticare la respirazione consapevole, è bene sapere che ne esistono di diversi tipi , leggermente diversi gli uni dagli altri.

A chi è sconsigliata la respirazione consapevole

Anche se la respirazione consapevole è generalmente considerata sicura per la maggior parte delle persone, potrebbe non funzionare per tutti.

Per chi soffre di un disturbo ossessivo compulsivo, ad esempio, è possibile che i tentativi di regolare o controllare la respirazione diventino un altro tipo di compulsione o rituale. Questo non significa che in questi casi non si possa praticare la respirazione consapevole, ma che sia meglio prima chiedere un parere al proprio terapista.

Anche se si convive con una patologia cardiaca potrebbe essere meglio evitare esercizi di respirazione vigorosi come Bhastrika, Breath of Fire o Wim Hof senza prima discuterne con il proprio medico.

Questi esercizi di respirazione profonda possono anche provocare vertigini, svenimento o mancanza di respiro se si ha la pressione bassa o sensibilità generali.

Per questo è sempre meglio iniziare con sessioni brevi per verificare come risponde il proprio corpo, per poi aumentare l'intensità nel tempo se ci si rende conto di riuscire a supportare la pratica tranquillamente.