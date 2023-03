Quando da piccoli i nostri bisogni sono stati invalidati, sminuiti o puniti, da adulti potremmo non sapere come prendercene cura. Il reparenting è una tecnica che ci permette di creare una figura genitoriale interna più accogliente di quelle avute e serve a favorire l'autonomia personale, migliorare la qualità delle relazioni e non gravare su altre persone.

Il reparenting è una tecnica terapeutica che punta alla ri-educazione emotiva attraverso l'interiorizzazione di una figura genitoriale correttiva. Nata per curare i disturbi mentali , attualmente è una metodologia utilizzata anche all'interno dei percorsi di mindfulness per migliorare la qualità della propria vita e sviluppare un rapporto più accogliente con se stessi e con le proprie emozioni.

Il reparenting come terapia psicologica

Il reparenting è stato sviluppato a partire dagli anni '70 da J. e A. Schiff nel trattamento per pazienti con schizofrenia. In questo contesto, il terapeuta assumeva il ruolo di una figura genitoriale, proponendosi come esperienza "correttiva" di un'infanzia emotivamente insoddisfacente e fornendo un modello di genitore attento, amoroso e rispettoso delle esigenze emotive. Il reparenting è risultato, quindi, particolarmente efficace nei casi in cui alla base delle problematiche di salute psicologica della persona ci fossero bisogni emotivi non soddisfatti durante l'infanzia.



Attualmente il reparenting è una tecnica utilizzata in diverse modalità nell'ambito dell'Analisi Transazionale e della Schema Therapy per aiutare i pazienti a superare i propri schemi disfunzionali e fare in modo che esplorino emozioni e bisogni in un ambiente sicuro nel quale sentirsi accettati e compresi.



Il reparenting risulta utile nei casi in cui un genitore distaccato, stressato o controllante abbia influito sulla formazione di "schemi maladattivi precoci", ossia, modalità di pensiero e comportamento che la persona tende a ripetere negli anni e che spesso possono dare origine a condotte disfunzionali. Questo trattamento terapeutico può essere applicato per la cura di diversi disturbi mentali, tra cui disturbo borderline di personalità, traumi e abusi infantili, depressione, ma è efficace anche per problematiche relazionali, di attaccamento, di bassa autostima e per la gestione della rabbia.



Il reparenting serve a sviluppare un legame emotivo sano con il proprio sé interno, spesso danneggiato durante l'infanzia. Attraverso questa tecnica, il terapeuta aiuta il paziente a ricostruire un rapporto empatico e accogliente con le sue parti più vulnerabili e bisognose, fornendo supporto e comprensione emotiva e aiutandolo a sviluppare una nuova immagine di sé, più positiva e sicura.

Imparando a riconoscere e identificare gli schemi disfunzionali sviluppati nell'infanzia, è possibile sostituirli con comportamenti più sani e soddisfacenti, ristrutturando il modo in cui ci si relaziona con se stessi e con gli altri. La persona impara, quindi, a riconoscere le proprie esigenze emotive in modo sano, costruttivo e non dannoso e inizia a costruire relazioni interpersonali soddisfacenti, con maggiore fiducia in se stessa e nelle proprie capacità.