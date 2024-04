Reflusso del Neonato: sintomi, come riconoscerlo e rimedi

Il reflusso del neonato è un fenomeno tipico dei primi 12-14 mesi di vita e che consiste nella risalita, dallo stomaco verso l'esofago, del cibo ingerito con una poppata o un pasto. Contrassegnato talvolta da rigurgiti fino alla bocca (con tanto di piccole emissioni di cibo), è una condizione alquanto comune e solo in rari casi motivo di apprensione e allarmismi. Se con il cibo risalgono anche i succhi gastrici , si parla anche di reflusso acido del neonato , dove la parola acido fa riferimento all' acidità (basso pH) dei succhi gastrici .

In un numero esiguo di casi, il reflusso del neonato è la conseguenza di alcune condizioni morbose gravi o comunque problematiche, come:

Il cardias si apre soltanto quando una persona ingurgita il cibo, cioè quando deglutisce. In tutti gli altri momenti della giornata è chiuso, così che sia impossibile per il contenuto dello stomaco (sia che si tratti di cibo o succhi gastrici) risalire nell'esofago o più in alto.

In genere, il reflusso del neonato insorge per una combinazione di fattori . Sicuramente il motivo più importante e influente è il fatto che il cardias dei bambini appena nati (e fino al 12esimo-18esimo mese) è ancora immaturo e poco funzionale.

Oltre a un rallentamento della crescita e ai problemi respiratori, il reflusso del neonato sembrerebbe essere una delle cause che, in età adolescenziale, in certi individui, scatena la malattia da reflusso gastroesofageo. Tuttavia, è bene precisare che i ricercatori non possiedono ancora prove precise in merito a tale possibilità.

Come ricordato più volte, il reflusso del neonato è una condizione che, in forma lieve, si verifica abbastanza di frequente; pertanto, è da considerarsi un fenomeno quasi normale . Se, però, il bambino manifesta:

Se il contenuto gastrico non risale fino alla bocca, ma si ferma alla gola o all'esofago, un genitore può sospettare la presenza di episodi di reflusso in caso di:

Sebbene non si verifichi sempre, il segno più caratteristico del reflusso del neonato è il rigurgito fino alla bocca del contento gastrico. Al rigurgito può aggiungersi anche il vomito , ma si tratta di un fenomeno più raro e associato a condizioni di reflusso gravi (come per esempio la gastroenterite allergica, la malattia da reflusso gastroesofageo ecc).

Diagnosi

Come riconoscere il Reflusso del Neonato?

Per capire l'entità del reflusso (cioè se si tratta o meno un problema grave), il medico pediatra deve sottoporre il neonato a un esame obiettivo accurato, durante il quale visita il bambino e interroga i genitori sui sintomi o segni notati fino a quel momento.

Se non emergono problemi particolari (come per esempio il calo del peso corporeo ecc), l'iter diagnostico può ritenersi già concluso: il bambino, infatti, è sano e nel giro di pochi mesi non presenterà più alcun disturbo.

Se, al contrario, l'esame obiettivo rivela la presenza di complicanze, diventa fondamentale la realizzazione di test diagnostici più approfonditi, tra cui:

Ecografia

L'ecografia è un esame di diagnostica per immagini molto praticato, perché innocuo e sufficientemente esauriente.

Per la sua realizzazione, si utilizza una sonda a ultrasuoni che, appoggiata sulla cute del paziente, consente la visualizzazione degli organi e dei tessuti sottostanti, grazie a immagini proiettate su un monitor opportunamente collegato.

L'ecografia del tratto gastroesofageo può chiarire se il paziente soffre di stenosi pilorica o di altri problemi analoghi.

Esami di laboratorio

Gli esami di laboratorio consistono nell'esecuzione di analisi su campioni di urine e sangue.

La loro esecuzione serve a identificare alcune cause che possono indurre il vomito o la perdita di peso. Sono utili anche ai fini di una diagnosi differenziale, cioè quando si valutano eventuali condizioni dai sintomi simili a quella sospettata.

Monitoraggio del pH esofageo

Il monitoraggio del pH esofageo, o pH-metria, è la misurazione dei livelli di acidità all'interno dell'esofago e dello stomaco.

Per la sua realizzazione, occorre inserire un apposito sondino, che viene inserito nel naso e poi condotto pian piano fino ai due compartimenti dell'apparato digerente sopraccitati. All'estremità del sondino, è installato un piccolo sensore (un elettrodo) capace di registrare il livello di acidità e riportarlo su un apparecchio esterno (a cui è ovviamente collegato).

Per gli adulti, la pH-metria non è dolorosa, ma risulta fastidiosa quando il medico inserisce il sondino (per questo si usa un anestetico); nei neonati, è difficile stabilire cosa la sua esecuzione provochi, tuttavia non comporta generalmente alcuna complicanza.

Particolarmente utile nei casi di sospetto reflusso gastroesofageo a carattere acido, l'esame può durare diverse ore (di solito 24 ore) e richiede il ricovero ospedaliero dell'infante (per il monitoraggio del pH).

Radiografia del tratto gastrointestinale

La radiografia del tratto gastrointestinale può fornire delle importanti informazioni relative allo stato di salute delle pareti interne di stomaco e intestino (parte iniziale).

È detta anche "pasto di bario" perché, per migliorare la visione delle porzioni interessate, il medico radiologo somministra al paziente un liquido contenente solfato di bario (N.B: il liquido è di colore bianco e ha un aspetto lattescente).

La radiografia del tratto gastrointestinale risulta particolarmente utile anche quando si sospetta la presenza di un'ostruzione tra stomaco e intestino (stenosi pilorica).

Endoscopia del tratto digestivo superiore

Si chiama endoscopia, o esame endoscopico, la procedura diagnostica che prevede l'osservazione delle parti interne del corpo, per mezzo di uno strumento chiamato endoscopio.

Un endoscopio è un tubo lungo, sottile e flessibile, munito a un'estremità (quella inserita nelle cavità del corpo) di una sorgente di luce e di una telecamera (N.B: la telecamera è collegata a un monitor esterno, su cui compaiono le immagini dell'area osservata).

L'endoscopia del tratto digestivo superiore permette la visualizzazione dell'esofago, dello stomaco e del tratto iniziale di intestino; se vi sono restringimenti o stati infiammatori (per esempio esofagite), questi vengono facilmente identificati.

Inoltre, la procedura possiede un altro vantaggio, che i test precedentemente descritti non hanno: la possibilità di raccogliere un campione di cellule sospette (biopsia), per un futuro esame istologico di laboratorio.