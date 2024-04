Reflusso Biliare: esiste una cura definitiva? Cause e sintomi

Cause Cosa provoca il Reflusso Biliare? Il reflusso biliare è dovuto al malfunzionamento di piloro e, se la risalita interessa anche l'esofago, cardias. Il malfunzionamento di una o entrambe queste valvole può essere dovuto a: Complicazioni post-intervento chirurgico allo stomaco . Gli interventi chirurgici di rimozione parziale o totale dello stomaco (gastrectomia parziale o totale) e di bypass gastrico possono comportare il deterioramento del piloro. A seguito di tale deterioramento, la bile ha maggiore facilità a risalire nel compartimento superiore rimanente.

Ulcere peptiche . La presenza di un'ulcera peptica a livello duodenale o gastrico può alterare il funzionamento del piloro e far sì che la bile risalga verso lo stomaco ed, eventualmente, anche verso l'esofago.

Colecistectomia . Molti individui a cui viene rimossa chirurgicamente la cistifellea sono soggetti a reflusso biliare. Il preciso meccanismo fisiologico di tutto ciò è ancora poco chiaro.

Deterioramento del cardias o eccessiva stagnazione del cibo nello stomaco. Sono le due principali ragioni per cui il cibo, contenuto nello stomaco, risale nell'esofago.

N.B: ovviamente, si ha reflusso biliare nell'esofago quando anche il piloro è danneggiato e permette la risalita della bile nello stomaco.

N.B: ovviamente, si ha reflusso biliare nell'esofago quando anche il piloro è danneggiato e permette la risalita della bile nello stomaco. Reflusso biliare nello stomaco: quando si verifica? In condizioni normali, la valvola chiamata piloro si apre nel momento opportuno quel tanto che basta per permettere al cibo ingerito di fluire dallo stomaco al duodeno.

In presenza di un danno a questa struttura valvolare, o di un'affezione all'apparato digerente, il piloro può divenire incontinente e permettere alla bile e al contenuto duodenale di risalire nello stomaco. Reflusso biliare nell'esofago: quando si verifica? Come nel caso precedente, a causare la risalita della bile nell'esofago è un difetto valvolare.

Infatti, quando anche il cardias (oltre al già citato piloro) perde la propria continenza, la bile che risale a livello gastrico può raggiungere anche l'esofago.

In genere, tale fenomeno si accompagna a un reflusso dei succhi acidi, prodotti dallo stomaco; si ha quindi la contemporanea presenza di reflusso biliare e gastroesofageo.

Diagnosi Come riconoscere il Reflusso Biliare? Per diagnosticare un problema di reflusso dallo stomaco all'esofago, è sufficiente quasi sempre il solo esame obiettivo, cioè la descrizione fatta dal paziente dei sintomi avvertiti.

Endoscopia esofago-gastrica (o gastroscopia) . Tramite la bocca, il medico inserisce nell'esofago (e, se necessario, nello stomaco) uno strumento tubulare, flessibile e dotato di una telecamera. Tale strumento, chiamato endoscopio, permette di mostrare, su un monitor esterno, l'aspetto della mucosa esofagea e della mucosa gastrica. Inoltre, permette anche di prelevare un campione di cellule per un'analisi di laboratorio (biopsia).

Test di misurazione del pH esofageo . Per via nasale o tramite un endoscopio, il medico inserisce una sonda capace di misurare l'acidità del materiale che risale nell'esofago. Una situazione caratterizzata da forte acidità è indice solitamente di reflusso acido. Al contrario, una situazione caratterizzata da un'acidità moderata potrebbe voler dire che i sintomi avvertiti sono dovuti a un reflusso biliare

Impedenza esofagea (o impedenziometria esofagea). È, di fatto, un altro metodo per misurare il pH dell'esofago. Oggi, è considerato uno dei test più attendibili per stabilire se è in corso un reflusso biliare, biliare/acido o solo acido.

Anche in questo caso, si fa uso di una sonda da inserire nell'esofago.

Anche in questo caso, si fa uso di una sonda da inserire nell'esofago.