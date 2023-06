Raschietto linguale: cos'è, a cosa serve e come utilizzarlo

Raschietto linguale: cos'è Il raschietto linguale o "scraping linguale" o "pulitore linguale", è uno strumento utilizzato per la pulizia della lingua. E' un piccolo dispositivo, spesso realizzato in metallo o plastica, con una parte piatta o curva che viene passata delicatamente sulla superficie della lingua.

A cosa serve il raschietto linguale Il suo utilizzo consente di rimuovere i depositi e i residui accumulati sulla lingua, come batteri, cellule morte, detriti alimentari e altre sostanze che possono causare alito cattivo o alterare la salute orale. Raschiare la lingua con regolarità può contribuire a mantenere l'igiene orale, migliorare il respiro e promuovere una sensazione di pulizia nella bocca. Esistono diverse modalità per effettuare la pulizia della lingua, tra cui l'utilizzo del tradizionale spazzolino da denti, ma il raschietto linguale è lo strumento specifico per farlo al meglio. Perché pulire la lingua? La pulizia della lingua non solo aiuta a contrastare l'alitosi, ma è anche fondamentale per mantenere un equilibrio sano della flora batterica nell'intera cavità orale. La lingua, infatti, può accumulare una patina di microrganismi che influisce sulla presenza di batteri nell'intero cavo orale. Mantenere la lingua pulita significa ridurre la formazione e l'accumulo di placca batterica, riducendo di conseguenza il rischio di carie e gengivite.

Come usare il raschietto linguale Per utilizzare il raschietto linguale correttamente, si posiziona la parte piatta o curva sul retro della lingua e si spinge delicatamente verso il davanti. Si può raschiare la lingua in diverse direzioni, partendo dalla parte posteriore verso la punta. È importante fare attenzione a non applicare troppa pressione per evitare di danneggiare o irritare la lingua. Si consiglia di utilizzare il raschietto linguale come parte di una routine di igiene orale completa, che include anche la spazzolatura dei denti e l'uso del filo interdentale. Dopo l'uso, risciacquare bene il raschietto con acqua calda o disinfettarlo adeguatamente per mantenere la sua igiene.

Quando sostituire il raschietto linguale Il raschietto linguale può essere sostituito quando presenta segni evidenti di usura, danneggiamenti o quando diventa difficile da pulire in modo efficace. È consigliabile sostituire il raschietto linguale regolarmente per garantire un'adeguata igiene orale. La frequenza con cui è necessario sostituire il raschietto linguale può variare in base al materiale di cui è fatto e alla frequenza di utilizzo. In generale, si consiglia di controllare regolarmente lo stato del raschietto e, se si notano segni di deterioramento, è opportuno sostituirlo. Inoltre, se si è ammalati o si ha una infezione in bocca, come l'influenza o un'infezione del tratto respiratorio superiore, è consigliabile sostituire il raschietto linguale dopo la guarigione per evitare il rischio di reinfezione.