Se la situazione è sotto controllo (ossia l'infezione presente non è sfociata in complicanze), il trattamento del raffreddore nei neonati prevede soltanto una serie di semplici rimedi casalinghi , che servono ad alleviare la sintomatologia e a supportare il paziente, mentre il suo sistema immunitario sta provvedendo a eliminare il virus dall'organismo. Sull'uso di farmaci contro il raffreddore nei neonati, la comunità medica è molto chiara e sostiene che i classici medicinali da banco indicati agli adulti per la gestione del raffreddore (es: paracetamolo , antitussivi , FANS ecc.) sono da evitarsi nei bambini più piccoli , salvo casi particolari e diversa istruzione da parte di un esperto .

Avendo un'origine virale, il raffreddore, sia quando colpisce i neonati che gli adulti, non prevede mai il ricorso agli antibiotici (ossia i farmaci deputati a contrastare le infezioni sostenute da batteri ).

Il mantenimento di un certo grado di umidità nella stanza in cui soggiorna abitualmente il piccolo paziente. Un ambiente umido favorisce lo scioglimento del muco e la risoluzione della congestione nasale;

Il riposo. Evitare ai piccoli pazienti stress di ogni tipo aiuta il loro sistema immunitario a combattere con maggiore efficacia l'infezione in corso.

Farmaci e Raffreddore nei Neonati: le regole all'uso

Farmaci contro la febbre : i medici li prendono in considerazione, quando il raffreddore nei neonati produce uno stato febbrile severo e di notevole disturbo per il paziente.

Tra i farmaci contro la febbre che trovano maggiore impiego in presenza di raffreddore nei neonati, figurano il paracetamolo e l'ibuprofene.

Note importanti: il paracetamolo è controindicato nei pazienti di età inferiore ai 3 mesi, mentre l'ibuprofene è controindicato nei pazienti di età inferiore ai 6 mesi.

Farmaci contro la tosse : la FDA (ossia l' ente governativo statunitense per la regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici) raccomanda di evitarli sempre, quando il paziente è un bambino di età inferiore ai 2 anni di vita.