Radon: dove si trova e che pericoli comporta questo gas radioattivo

Ma non solo, secondo due studi pubblicati su Neurology, la rivista dell'American Academy of Neurology, il contatto con livelli medi o elevati di questa sostanza aumenterebbe il rischio di ictus , soprattutto nelle donne. Anche se creare allarmismi non è necessario, è bene conoscere di cosa si tratta e in quali zone d'Italia è presente.

Il radon è un gas radioattivo naturale prodotto quando metalli come l'uranio o il radio si decompongono nelle rocce e nel terreno . Ha la capacità di penetrare in abitazioni, cantine e luoghi chiusi attraverso le fessure delle pareti e dei pavimenti e tramite gli spazi intorno alle tubature.

Cosa dicono i nuovi studi

Il fatto che questo gas sia responsabile di molti tumori ai polmoni era già noto da tempo ma adesso l'autorevole rivista Neurology ha aggiunto un ulteriore tassello di informazione.

Due studi recentemente pubblicati sulle sue pagine, infatti, hanno reso noto che il contatto con livelli medi o alti di radon è associato anche a un aumento del rischio di ictus e di un'altra condizione a esso correlata. Questo si verificherebbe soprattutto nelle donne.

Il primo studio è stato svolto su quasi 160.000 donne di età media di 63 anni, senza precedenti ictus, suddivise in tre gruppi e seguite per una media di 13 anni. Il primo gruppo ha vissuto per tutto il tempo in una zona altamente esposta al radon, il secondo in una a media esposizione e il terzo in una a bassa esposizione. Alla fine dell'osservazione, pur tenendo conto di variabili individuali come fumo di sigaretta, diabete e ipertensione, i ricercatori hanno scoperto che il primo gruppo aveva un rischio di ictus maggiore del 14% rispetto al terzo gruppo. Per gli appartenenti al quello intermedio il rischio è risultato superiore del 6%

Il secondo studio ha invece preso in esame una particolare condizione, l'emopoiesi clonale a potenziale indeterminato (Chip, clonal hematopoiesis of indeterminate potential), che si sviluppa quando alcune cellule staminali ematopoietiche subiscono mutazioni genetiche.

Le persone che ne soffrono possono avere un rischio più alto di sviluppare tumori del sangue e malattie cardio cerebrovascolari come l'ictus.

Nella ricerca sono state coinvolte oltre 10.000 donne con un'età media di 67 anni, delle quali circa la metà con un passato di ictus o problemi legati a coaguli di sangue. Le partecipanti sono state divise in tre gruppi ed esposte, esattamente come nel primo studio, in maniera alta, media o bassa al radon.

Ciò che è stato osservato su di loro è che il 9% di chi è stata esposta ad alta concentrazione di radon soffriva di emopoiesi clonale, rispetto all'8,4% di chi vivevano in zone con concentrazioni medie e al 7,7% di coloro che si trovavano in zone con concentrazioni basse.

Alla fine dei due esami, gli studiosi hanno quindi concluso che le donne che in passato avevano avuto un ictus ischemico e vivevano in zone con alte concentrazioni di radon avevano un rischio di Chip (emopoiesi clonale a potenziale indeterminato) aumentato del 46%, mentre quelle che vivevano in aree con concentrazioni medie del 39% rispetto al gruppo a contatto con concentrazioni basse di radon. Dagli studi non è invece risultato aumentato il rischio nei partecipanti alle osservazioni che non avevano mai avuto ictus.