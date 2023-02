Radioterapia: come funziona, tipologie ed effetti collaterali

La radioterapia sfrutta fasci di radiazioni ionizzanti o fasci di particelle ionizzanti per danneggiare il materiale genetico ( DNA ) delle cellule maligne. Il materiale genetico è fondamentale per la replicazione cellulare e per la crescita del tumore; nel momento in cui questo viene danneggiato, quindi, le cellule tumorali non sono più in grado di riprodursi e vanno incontro a morte cellulare.

La radioterapia è un trattamento impiegato nella cura di tumori. Può essere utilizzata da sola, o in combinazione con altri trattamenti come la chemioterapia , l' immunoterapia o la chirurgia.

I fasci di particelle possono essere costituiti da protoni, neutroni o ioni positivi. Queste radiazioni o particelle, quando colpiscono la cellula, interferiscono sia con il materiale genetico, provocando un danno diretto, sia con l'acqua all'interno della stessa, provocando un danno indiretto. Infatti, in seguito all'interazione della radiazione con l'acqua, si generano radicali liberi in grado di danneggiare le molecole che compongono il DNA.

Le radiazioni ionizzanti impiegate in radioterapia sono raggi X e raggi γ a elevata energia. I primi sono prodotti da strumenti specifici chiamati acceleratori lineari per radioterapia, mentre i secondi sono emessi da isotopi radioattivi.

Tipologie e obiettivi della Radioterapia

L'obiettivo del trattamento con radioterapia dipende dalla tipologia di tumore, dal suo stadio, dalla sua posizione e dalle condizioni del paziente.

Di seguito saranno brevemente descritti le diverse tipologie di radioterapia cui is può ricorrere in funzione dello scopo che si vuole raggiungere.

Radioterapia a scopo curativo o r adioterapia radicale : viene effettuata con l'intento di curare ed eliminare completamente il tumore.

Radioterapia preoperatoria o radioterapia neoadiuvante : è impiegata prima di un intervento chirurgico per ridurre le dimensioni della massa tumorale che deve essere asportata. Può anche essere utilizzata per prevenire la diffusione di cellule maligne durante l'operazione.

Radioterapia postoperatoria o radioterapia adiuvante : dopo che il paziente ha subìto un intervento chirurgico, in alcuni casi, è consigliato un trattamento di questo tipo in modo da eliminare ogni traccia residua del tumore.

Radioterapia intraoperatoria (o IORT, dall'inglese IntraOperative RadioTherapy): è utilizzata durante l'operazione per attaccare porzioni di tumore non asportabili chirurgicamente, o per bombardare la zona in cui il tumore si è sviluppato in modo da evitare possibili recidive. Non viene eseguita ovunque, ma solo in alcuni centri specializzati.

Radioterapia corporea totale (total body o TBI, dall'inglese Total Body Irradiation): questo tipo di trattamento viene effettuato in pazienti affetti da particolari tipi di linfomi o leucemie, che devono sottoporsi a trapianto di cellule staminali o di midollo osseo. Lo scopo è di distruggere le cellule malate che saranno poi rimpiazzate da nuove cellule linfatiche o sanguigne in seguito al trapianto.

Radioterapia stereotassica o radioterapia ablativa stereotassica: è una tecnica radioterapica avanzata che consente di somministrare con elevata precisione elevate dosi di radiazioni verso tumori di piccole dimensioni con lo scopo di distruggerli attraverso la necrosi tumorale.

Radioterapia a scopo palliativo: questo trattamento ha lo scopo di ridurre il disagio e il dolore causati da alcuni tipi di tumori. Viene impiegata, per esempio, per ridurre la sintomatologia dolorosa di alcune forme tumorali avanzate e metastatiche. In altri termini, il suo obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita del paziente.

È opportuno precisare che non esiste un approccio radioterapeutico migliore di un altro in quanto il tipo di radioterapia da impiegare dipende, come già detto all'inizio del capitolo, da numerosi fattori. Oltre al tipo di terapia da mettere in atto è molto importante che vengano stabilite anche la dose di radiazioni di somministrare, la frequenza con cui farlo e la durata del trattamento.

È compito del medico oncologo radioterapista individuare quale trattamento meglio si addice ad ogni singolo paziente, sviluppando un piano di cura il più adeguato possibile alle caratteristiche del tumore e dell'individuo.

Tuttavia, nello sviluppare il più idoneo piano di cura, lo specialista è affiancato dal fisico medico, ossia da un fisico che ha conseguito la specializzazione post-laurea in fisica medica e che contribuisce a elaborare il piano di cura, calcolando la distribuzione della dose e che si occupa, inoltre, dei controlli di sicurezza delle apparecchiature utilizzate.

Nell'ambito del trattamento radioterapico e della messa in pratica del piano di cura sono inoltre coinvolti: il tecnico di radioterapia (si tratta di una figura laureata in tecniche di radiologia, radioterapia e medicina nucleare che configura e gestisce l'apparecchio per la radioterapia basandosi sul piano di cura fornito dalle precedenti figure specialistiche citate) e l'infermiere professionale (dotato di una preparazione specifica, esso collabora con il medico e con il tecnico di radioterapia, seguendo il paziente durante i trattamenti e le visite).