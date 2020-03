Raccolte fondi a sostegno degli Ospedali per l'epidemia di Coronavirus

Come aiutare gli Ospedali che affrontano l'epidemia del Coronavirus?

L'epidemia di Coronavirus sta richiedendo uno sforzo molto grande del Servizio Sanitario Nazionale che, soprattutto nelle regioni più colpite dal virus, ma anche nel resto d'Italia, sta dando fondo ad ogni risorsa per assistere i malati in maniera adeguata.

Ricordiamo che gli ospedali italiani, infatti, devono occuparsi anche di chi ha altre patologie e problematiche, e l'impegno è pertanto veramente grande e oneroso.

Chi non rientra nella categoria degli operatori sanitari, può comunque sostenere gli ospedali partecipando ad una delle numerose raccolte fondi aperte in questi giorni facendo una donazione. Grande o piccola che sia, ogni donazione è importante e può fare la differenza in questo momento e rappresenta anche un gesto di solidarietà nei confronti di chi si trova in prima linea nel combattere l'epidemia e di tutti gli italiani in generale.

Ecco quindi un elenco in aggiornamento delle strutture che hanno aperto una raccolta fondi.