Per combattere l' inquinamento e salvaguardare il Pianeta è fondamentale rispettare la "regola delle 3 erre" , ossia Riutilizzare, Ridurre e Riciclare: infatti, questi comportamenti aiutano a ridurre notevolmente l'impatto ambientale. Impegnarsi nella raccolta differenziata è una parte fondamentale di questa regola, ma non sempre tutti differenziano in maniera corretta i rifiuti. Ecco alcuni errori piuttosto comuni e i consigli per correggerli.

È consigliabile escogitare un piano per utilizzare meno plastica possibile nella vita di tutti i giorni, soprattutto quando si tratta di plastica monouso, che è quella che si usa una volta sola e poi si butta via velocemente (come bicchieri e posate di plastica, bottiglie di acqua, plettri dentali usa e getta). Quindi, è importante scoprire cosa può e cosa non può essere riciclato .

Secondo l'Environmental Protection Agency (EPA), meno del 9% di tutta la plastica prodotta, utilizzata e gettata viene riciclata, il che significa che oltre il 91 percento della plastica viene bruciata, sepolta nelle discariche o lasciata a inquinare il Pianeta . Questo è un problema perché quando la plastica non viene riciclata, viene prodotta ancora più plastica. Per questo, prima di comprare e gettare qualche oggetto in plastica è importante verificare che possa essere effettivamente riciclato.

Riciclare anche quando non si è sicuri

Gettare un ombrello, un dispositivo elettronico rotto o un vecchio giocattolo di plastica nel cestino sperando di fare la cosa giusta non è un comportamento ecologico: questo atteggiamento si chiama "wishcycling" ed è dannoso per il pianeta. Quando qualcosa che non è riciclabile finisce nella raccolta differenziata, spesso, l'intero lotto viene considerato spazzatura, quindi anche ciò che avrebbe potuto essere riciclato finisce nelle discariche senza poter essere recuperato. Per esempio, mentre una società di gestione dei rifiuti può raccogliere un paralume rotto, non sarà in grado di riciclare correttamente quello stesso lume. Waste Management, una società di gestione dei rifiuti nordamericana, ha calcolato che il tasso medio di contaminazione per i materiali raccolti nei programmi di riciclaggio porta a porta è cresciuto fino a circa il 25% negli ultimi tempi. Ciò non aumenta solo l'inquinamento, ma anche il costo del riciclaggio, accrescendo così il costo dei materiali di smistamento, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, senza considerare il valore perso di buoni riciclabili che si rovinano a causa della contaminazione.

Come evitarlo

Ci sono molti altri modi responsabili per sbarazzarsi di qualcosa che non è più necessario. Se il prodotto funziona ancora, considerare di donarlo. Si può anche fare una rapida ricerca su Internet per vedere se qualche organizzazione è impegnata nella riduzione dei rifiuti relativi all'oggetto specifico che si vuole buttare.