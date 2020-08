Generalità La quetiapina è un farmaco antipsicotico atipico. Dal punto di vista chimico è una dibenzotiazepina. Shutterstock Quetiapina - Struttura Chimica La quetiapina ha un'efficacia simile a quella dell'aloperidolo (un altro farmaco antipsicotico) nel trattamento dei sintomi positivi della schizofrenia, ma è in grado di controllare anche i sintomi negativi e di indurre minori effetti collaterali di tipo extrapiramidale. Per espletare la sua azione terapeutica, il principio attivo deve essere assunto per via orale. Difatti, i medicinali a base di quetiapina sono formulati in forma di compresse e compresse a rilascio prolungato. Tali medicinali, per essere venduti in farmacia, necessitano di presentazione di apposita ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale. Ricordiamo, però, che in alcuni casi potrebbe essere necessario corrispondere un ticket. Esempi di Medicinali contenenti Quetiapina Quentiax®

Quetamed®

Quetiapina Accord®

Quetiapina Mylan®

Quetiapina Sandoz®

Quetiapina Teva®

Seroquel®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Quetiapina: quando e perché si usa? L'uso della quetiapina è indicato per il trattamento di: Schizofrenia;

Mania;

Depressione bipolare. Quando la quetiapina viene impiegata per trattare episodi depressivi maggiori associati a disturbo depressivo maggiore, essa dovrà essere usata in aggiunta a farmaci antidepressivi per il trattamento di questa patologia. La quetiapina può anche essere utilizzata per la prevenzione delle recidive nel disturbo bipolare.

Come Agisce Come Funziona la Quetiapina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La quetiapina e il suo metabolita attivo presente nel plasma umano - la norquetiapina - svolgono l'azione antipsicotica antagonizzando i recettori 5-HT 2A della serotonina (5-HT) e - anche se in maniera minore - antagonizzando i recettori D 2 della dopamina (DA). Inoltre, la quetiapina e la norquetiapina possiedono un'elevata affinità per i recettori adrenergici α 1 e per i recettori H 1 dell'istamina; mentre presentano un'affinità moderata per i recettori adrenergici di tipo α 2 . La norquetiapina può esercitare anche un'azione di agonista parziale sui recettori per la serotonina di tipo 1A (5-HT1 A ) e questo potrebbe contribuire all'efficacia terapeutica dei medicinali contenenti quetiapina come antidepressivi.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Quetiapina e in Quali Dosi? La quetiapina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse rivestite e compresse a rilascio prolungato. Tali compresse devono essere deglutite intere con l'aiuto di un po' d'acqua e possono essere assunte indipendentemente dai pasti (compresse rivestite), oppure lontano dai pasti (compresse a rilascio prolungato, da assumersi almeno un'ora prima dei pasti o la sera prima di andare a dormire). La dose di quetiapina - iniziale e di mantenimento - dev'essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente, in funzione del tipo e della gravità della patologia da trattare. Sarà quindi questa figura sanitaria a stabilire, caso per caso, quale formulazione frarmaceutica utilizzare (a rilascio prolungato o meno) e in quale posologia. Pertanto, si raccomnda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal medico e di seguire le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere. Interruzione del Trattamento con Quetiapina L'interruzione imporvvisa del trattamento con quetiapina può dare origine a insonnia, nausea, mal di testa, diarrea, vomito, capogiri, irritabilità, così come può intensificare eventuali pensieri suicidari. Per tale ragione, il trattamento NON deve essere sospeso in maniera brusca e NON deve essere sospeso senza che sia il medico a consigliarlo. Nel caso incui sia necessaria la sospensione, sarà il medico a dire come interrompere in maniera graduale la terapia con il farmaco.

Gravidanza e Allattamento La Quetiapina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Le donne in gravidanza devono assolutamente consultare il medico prima di assumere la quetiapina. I neonati le cui madri hanno assunto quetiapina nell'ultimo trimestre di gravidanza hanno manifestato sintomi d'astinenza, quali, tremore, rigidità muscolare, debolezza muscolare, sonnolenza, agitazione, difficoltà di alimentazione e disturbi respiratori. Le madri che allattano al seno non devono assumere la quetiapina.