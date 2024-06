Quanto tempo stare al sole prima che sia pericoloso?

Quanto tempo esporsi al sole per non rischiare? Anche se non esiste una risposta valida per tutti e sempre, si può dire che chi ha la pelle chiarissima dovrebbe sostare sotto al sole al massimo 10 minuti, mentre quelle più scure possono farlo anche per un'ora, seppur senza dimenticare la protezione solare.

Perché non tutti possono stare al sole lo stesso tempo? Non tutti possono stare al sole lo stesso tempo perché non tutte le pelli sono ugualmente sensibili alle sue aggressioni. Esporsi al sole per un tempo prolungato, soprattutto se senza protezione o con una dall'spf basso, è sempre pericoloso ma esistono delle variabili che rendono il tempo di permanenza massimo diverso da persona a persona. Molta differenza la fa la tipologia di pelle. Le persone infatti, si dividono in sei fototipi, stabiliti in base principalmente al colore di pelle, occhi e capelli. Benché nessuno possa dirsi al riparo dai danni dei raggi UV, chi appartiene a un fototipo chiaro rischia di più rispetto a chi rientra nei fototipi medi o scuri, che possono esporsi al sole per più tempo senza incorrere in ustioni o eritemi solari.

Quanto tempo al massimo si può stare al sole? Fototipo 1: 10 minuti

Fototipo 2: 20 minuti

Fototipo 3: 30 minuti

Fototipo 4: 50 minuti

Fototipi 5-6: oltre 60 minuti