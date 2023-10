Quanto sopravvive il covid sulla plastica?

Tra gli aspetti più sottovalutati ma che contribuiscono alla diffusione del virus c'è la trasmissione indiretta , ovvero quella che avviene non entrando direttamente in contatto con SarsCoV2 ma con elementi che a loro volta lo presentano.

Anche se a distanza di oltre 3 anni dal suo scoppio la pandemia ci sembra solo un brutto ricordo, il Covid circola ancora e, soprattutto per le persone più fragili, è bene non abbassare del tutto la guardia.

Cosa dice la ricerca

Grazie alla ricerca italiana portata avanti dal Ceinge Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e pubblicata sulla rivista Emerging Microbes & Infections, è stato possibile stabilire la vita media del virus su diversi tipi di materiali.

In particolare, la sopravvivenza sulla plastica è risultata essere pari a 48 ore.

La ricerca è andata nello specifico, indicando anche che le superfici porose hanno una capacità infettante minore rispetto a quelle non porose. I materiali porosi, infatti, assorbono il virus e questo li rende veicoli di contagio meno efficaci, a differenza dei materiali non porosi, dove il virus è in grado di resistere per un periodo più prolungato, e di conseguenza di infettare di più e per più tempo.