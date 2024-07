Quanto si scalda l’interno di un'auto sotto il sole?

In un secondo momento l'energia assorbita viene rilasciata sotto forma di raggi infrarossi e calore, che non sono in grado di uscire facilmente dall'auto, né attraverso il telaio né tantomeno i vetri , che invece di trasmettere i raggi infrarossi li riflettono.

Cosa succede a un corpo umano esposto a queste temperature?

Un corpo umano esposto a temperature che superano quella corporea standard pari a circa 36-37°C può andare incontro progressivamente a problemi di salute che, se portati all'estremo, possono intaccare le funzioni vitali.

Ovviamente non sempre succede, visto che la tolleranza varia da persona a persona e anche a seconda del contesto e del tempo di esposizione. Una sauna, ad esempio, non è pericolosa a meno che non si protragga per un tempo davvero molto lungo.

Particolare attenzione all'esposizione alle alte temperature, come quelle che si creano in un'auto lasciata al sole, dovrebbero prestarla i soggetti più vulnerabili come bambini e anziani.

Un corpo esposto a un calore eccessivo suda molto e questo può portare alla disidratazione, i cui sintomi principali sono malessere generale e diffuso, debolezza, nausea, vomito, mal di testa, confusione, tachicardia, ipotensione e disorientamento.

Se l'esposizione è prolungare si corre anche il rischio di andare incontro a un colpo di calore, una condizione che fa salire la temperatura corporea anche fino a 40-41°C e che può portare anche alla perdita di coscienza e a danni importanti agli organi interni. Se la temperatura corporea sale ancora superando i 42°C, il rischio di morte aumenta.

