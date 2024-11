Questo articolo intende approfondire quanto dura la bronchite e cosa si può fare per migliorare i sintomi.

La bronchite è l'infiammazione dei bronchi, i condotti dell' apparato respiratorio che si occupano di indirizzare l' aria inspirata verso i polmoni , per l'esattezza verso gli alveoli polmonari .

Esistono due tipi di bronchite: la bronchite acuta , che si caratterizza per l'insorgenza brusca, e la bronchite cronica , che si contraddistingue la comparsa graduale.

La bronchite cronica, invece, dura almeno 3 mesi e, se non si pone rimedio alla causa scatenante, può persistere per anni , alternando fasi sintomatiche a fasi di apparente remissione.

In molti casi, è sufficiente avere pazienza , evitando l'esposizione a irritanti delle vie aeree (es: il fumo, compreso quello passivo), idratandosi e riposando a sufficienza.

La tosse è il sintomo più caratteristico della bronchite non solo perché è il naturale risultato dell'infiammazione e dell'irritazione dell' albero bronchiale , ma anche perché spesso persiste oltre la guarigione : i bambini reduci da bronchite, per esempio, continuano a lamentare attacchi di tosse anche nelle settimane successive alla guarigione.

Soprattutto dopo l'inizio della vita di comunità (negli asili), i bambini potrebbero sperimentare diverse bronchiti ravvicinate nel tempo . In alcuni soggetti più predisposti di altri, questo susseguirsi di bronchite può portare allo sviluppo di una bronchite dal carattere cronico , che va sottoposta alle attenzioni del medico.

La bronchite cronica, invece, è generalmente frutto di fattori non infettivi , tra cui principalmente il fumo di sigaretta , il fumo passivo , l'eccessivo inquinamento atmosferico, le allergie , l' asma e l'esposizione a polveri, fumi o vapori irritanti per la mucosa respiratoria.

La bronchite acuta è tipicamente di natura infettiva ; in particolare, oltre il 90% dei casi è dovuto a un' infezione virale dell'apparato respiratorio, come l' influenza , il raffreddore , le sindromi parainfluenzali , il COVID-19 , il virus respiratorio sinciziale ecc., e soltanto un'esigua percentuale a un'infezione batterica, come per esempio la pertosse .

Una delle differenze fondamentali tra bronchite acuta e bronchite cronica è da ricercarsi nelle cause .

Dal punto di vista clinico, è più grave la bronchite cronica : infatti, mentre la bronchite acuta virale è solitamente una condizione autolimitante (cioè che guarisce da sola), la bronchite cronica può determinare, se non trattata a dovere, gravi complicanze, come un danno irreversibile alle vie respiratorie, polmonite , atelectasia ecc.

Per la bronchite cronica, invece, il discorso è più complesso e andrebbe affrontato caso per caso.

Come si cura la bronchite?

Il trattamento dipende dal tipo di bronchite (se è acuta o se è cronica) e dalle specifiche cause della condizione (virale, batterica o non infettiva).

Come curare la bronchite virale?

In presenza di una bronchite di forma virale, è sufficiente una terapia sintomatica, in quanto la condizione è autolimitante, ovvero guarisce da sola mediamente nel giro di 10-14 giorni.

La terapia sintomatica include:

Non sono previsti farmaci antivirali, a conferma che basta un trattamento sintomatico.

Come curare la bronchite batterica?

In presenza di bronchite batterica, è indispensabile, prima di tutto, una terapia antibiotica appropriata, mirata a eliminare il batterio responsabile del processo infiammatorio.

La terapia antibiotica rappresenta un trattamento specifico che serve a curare l'infezione.

Tra i principi attivi più impiegati, si segnalano:

Eritromicina,

Amoxicillina e

Doxiciclina.

Secondariamente, è di aiuto (ma non è determinante per la guarigione) una terapia sintomatica basata (ancora una volta) su riposo, bere molto acqua, farmaci antinfiammatori, mucolitici e farmaci per la tosse.

Come curare la bronchite cronica da sostanze irritanti?

Per curare le bronchiti croniche dovute a sostanze irritanti è fondamentale, innanzitutto, eliminare la causa scatenante l'infiammazione bronchiale; in termini pratici, questo significa, per esempio, smettere di fumare qualora sia il fumo la causa della bronchite, evitare l'esposizione a polveri e fumi dannosi qualora sia l'inalazione di queste sostanze la causa dell'infiammazione.

In secondo luogo e se il medico lo ritiene opportuno, il trattamento potrebbe includere anche qualche rimedio sintomatico (es: mucolitici) e una terapia di supporto (es: training dei muscoli respiratori).

Come curare la bronchite cronica da asma?

L'asma è una condizione con cui il paziente deve convivere, in quanto non esiste una cura.

La convivenza riguarda anche le bronchiti croniche che ne possono derivare e che, a seconda dei casi, potrebbero richiedere terapie a base di broncodilatatori, corticosteroidi e/o mucolitici.

Per approfondire: