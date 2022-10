Quanto dura il COVID-19?

In questo articolo, quindi, cercheremo di raccogliere le principali domande inerenti alla durata della malattia e della positività all'infezione. Tuttavia, prima di approfondire questi aspetti, può essere utile fare un piccolo passo indietro per capire cos'è la COVID-19 e quali sintomi la caratterizzano.

Purtroppo, però, sono ancora molte le domande cui non si è riusciti a dare una risposta certa, benché la raccolta di dati e studi sia costante e in continua evoluzione, permettendoci, di volta in volta, di aggiungere "un pezzettino" alle conoscenze finora acquisite.

Dall'inizio della pandemia ad oggi, fortunatamente, sono molte le informazioni raccolte su SARS-CoV-2 che hanno permesso di capire come il virus si trasmette e come è in grado di scatenare la malattia nota come COVID-19. Ciò ha permesso, quindi, di mettere a punto piani preventivi e trattamenti mirati a combattere tanto il virus quanto la malattia da esso provocata.

Se la malattia si sviluppa in forma grave, vi può essere il coinvolgimento delle basse vie aeree con comparsa di una sintomatologia più severa, problemi respiratori e dispnea . Chiaramente, in simili casi, è importante allertare subito i soccorsi sanitari, in quanto è necessario un intervento medico immediato.

La COVID-19 (dall'inglese C orona VI rus D isease) è la malattia causata dal nuovo coronavirus meglio noto come SARS-CoV-2.

Concludiamo precisando che la durata di COVID e sintomi non necessariamente coincide con la durata della positività. Difatti, talvolta, quest'ultima può perdurare anche diversi giorni dopo la scomparsa della sintomatologia; in altre circostanze, invece, sono stati segnalati addirittura casi in cui la positività a SARS-CoV-2 è insorta dopo la scomparsa dei sintomi riconducibili proprio all'infezione da nuovo coronavirus .

Quanto dura il COVID negli asintomatici?

Nei pazienti asintomatici l'infezione è presente e rilevabile da un test antigenico o molecolare che sia; tuttavia, essa non provoca alcun sintomo e la malattia non si è sviluppata. Pertanto, non è propriamente corretto parlare di quanto dura la COVID-19 in pazienti asintomatici, poiché, di fatto, in questi individui la patologia non si è manifestata, quindi la sua durata non può essere misurata.

Discorso diverso, invece, per quel che riguarda la positività ai test effettuati per individuare la presenza di SARS-CoV-2 nell'organismo. Difatti, anche se in assenza di sintomi, i test effettuati per la rilevazione del virus nell'organismo possono restare positivi per diverso tempo.