Quanto deve durare il bagno in mare per assorbire calcio e magnesio?

Quanto deve durare il bagno in mare per avere benefici?

Per assorbire i minerali e gli oligoelementi contenuti nell'acqua di mare, non è sufficiente fare un tuffo e via, ma occorre restare in acqua per almeno 12 minuti, è questa infatti la tempistica che consente all'organismo di sintetizzare gli oligoelementi e i minerali, come potassio e magnesio, presenti nell'acqua marina.

E' ciò che in talassoterapia viene definito come assorbimento osmotico, che richiede un tempo di immersione di 20/22 minuti. Minerali come il potassio, il calcio e il magnesio si trovano in quantità sovrapponibili nell'acqua di mare e nel sangue degli esseri umani, perciò l'immersione garantisce un ideale equilibrio di oligoelementi.