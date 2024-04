Lo studio, pubblicato su JAMA Network Open, ha evidenziato un nesso causa effetto tra dormire meno di sette ore a notte e un incremento del rischio di mortalità per diverse cause. Ciò si verificava indipendentemente dall'indice di apnea -ipopnea, uno strumento che misura quanto spesso la respirazione inizia e si ferma durante il sonno .

Hanno poi confrontato il rischio di morte per ciascun gruppo, evidenziando una concreta associazione tra un rischio più elevato di mortalità per tutte le cause, soprattutto cardiovascolari, e il dormire meno di sette ore a notte.

Il team ha diviso i partecipanti in quattro gruppi a seconda della durata del sonno: almeno sette ore, da sei a sette ore, da cinque a sei ore o meno di cinque ore. I ricercatori hanno scoperto che quasi il 90% dei partecipanti dormiva in genere meno di sette ore a notte.

Rapporto causa-effetto

Quali siano le cause dietro al rischio di mortalità più elevato per le persone che dormono meno, non sono state studiate a fondo, ciò che è emerso è che esistono due fattori che contribuiscono alla correlazione tra apnee e poche ore di sonno: il sonno frammentato e il risveglio frequente.

Le persone con OSA in genere sperimentano entrambi i problemi, in quanto si verifica l'ostruzione, e conseguente carenza di ossigeno che il cervello recepisce come pericolo, attivando la respirazione e il risveglio. Questo processo, stando alla casistica scientifica, avviene più spesso in casi di apnea notturna grave, quindi quando si verificano più di 30 episodi di interruzione del sonno all'ora.