La camminata è una delle attività più benefiche in assoluto in termini di prevenzione e tutela della salute. Per questo gli esperti raccomandano a tutte le persone di camminare il più possibile ogni giorno, oltre a praticare sport veri e propri e in generale ad avere uno stile di vita attivo. L'Organizzazione mondiale della sanità ormai da anni consiglia di fare 10.000 passi al giorno, ma in realtà per stabilire con precisione la soglia ideale di passi giornalieri bisogna considerare diverse variabili inclusa l'età. Per capire quanti passi devi fare ogni giorno a 50 anni è importante considerare quanto scoperto dagli studi negli ultimi anni.

Per esempio una meta-analisi pubblicata sulla rivista scientifica Circulation, che ha preso in esame otto studi che hanno coinvolto 20.000 persone di età pari o superiore a 60 anni, ha svelato che già 5.000 passi sono benefici . Infatti, si è visto che i soggetti che camminavano 5.500 passi al giorno presentavano un rischio di eventi cardiovascolari inferiore del 38% rispetto a coloro che ne facevano solo circa 2.000. Aumentando i passi aumentava anche l'effetto protettivo.

Secondo l' Organizzazione mondiale della sanità , per mantenersi in forma e in salute è necessario fare 10.000 passi al giorno, anche a 50 anni. Questa indicazione risale a diversi anni fa, ma negli ultimi anni diversi studi ed esperti hanno dimostrato che in realtà questa soglia non è così immutabile.

I 5.000-7.000 sono una meta sicuramente più abbordabile, che incentiva maggiormente le persone a impegnarsi per raggiungerla. Il rischio con soglie superiori è che molti si scoraggino in partenza, rinunciandovi ancora prima di iniziare, mentre suggerendo un livello più basso le probabilità di adesione alla raccomandazione sono maggiori.

È importante che la soglia minima si sia abbassata rispetto ai 10.000 passi consigliati nei decenni scorsi, che per molti rappresentavano effettivamente un traguardo quasi irraggiungibile a causa dell'impegno richiesto in termini di tempo, energie e volontà.

A 50 anni si può tranquillamente sostenere una camminata a passo veloce, ma i soggetti non allenati possono iniziare con un ritmo più blando, aumentando progressivamente l'intensità settimana dopo settimane. I soggetti sovrappeso o con determinate patologie dovrebbero sempre chiedere consiglio a un esperto per capire come impostare l'allenamento.

Come allenarsi

Oltre a camminare il più possibile durante la giornata, per proteggere la salute è importante avere uno stile di vita attivo in generale, approfittando di ogni occasione per muoversi. Per esempio, si possono eseguire piccoli esercizi mentre si è seduti alla scrivania, bloccati nel traffico o in coda alla cassa. Sì anche ad approfittare delle pulizie di casa per muoversi il più possibile.

Inoltre, a seconda del proprio grado di allenamento e delle proprie esigenze, si possono praticare attività sportive vere e proprie, come nuoto, pilates, aerobica. In particolare a 50 anni è bene inserire nella propria routine fitness esercizi per migliorare la forza, l'equilibrio, l'allungamento e il metabolismo.