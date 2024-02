Quanti minuti di attività fisica al giorno fanno bene al cuore?

Il giusto livello di attività fisica è un fattore protettivo contro certe malattie circolatorie ed eventi cardiaci gravi. Ovviamente, non si tratta dell'unica variabile da considerare; le possibilità di aterosclerosi, infarto del miocardio e ictus, infatti, dipende da numerosi fattori di rischio, modificabili e non modificabili. Detto questo, gli studi suggeriscono che l'allenamento rappresenta una componente protettiva indipendente dalle altre. Pertanto, la domanda sorge spontanea: quanti minuti di attività fisica fare al giorno per proteggere il cuore? Esistono vari sistemi per misurare il livello di esercizio motorio, il più semplice dei quali è la durata. In questo articolo spiegheremo in che misura muoversi per godere degli effetti preventivi e terapeutici dell'attività fisica. Shutterstock

Cosa si intende per attività fisica? È considerata attività fisica qualsiasi movimento corporeo volontario, quindi prodotto dai muscoli striati scheletrici, che richiede un dispendio energetico e diverso dall'attività lavorativa o puramente ricreativa. L'attività fisica escluse le funzioni vitali, ma comprende tutto ciò che "facciamo", dal lavoro agli hobby, dagli spostamenti in bicicletta o a piedi allo sport vero e proprio. È importante capire che, per capire il livello reale di attività fisica, bisogna esaminare le abitudini nel loro complesso. Infatti, possiamo osservare lavoratori operai manovali che non praticano sport, ma che hanno un livello di attività fisica molto più elevato, ad esempio, di lavoratori d'ufficio che si allenano in palestra quattro volte a settimana. Detto questo, bisogna anche precisare che l'effetto benefico dell'attività fisica non dipende da quanto ci sentiamo affaticati al termine dalla giornata, ma da precisi adattamenti dell'organismo ad un certo tipo di stimolo. Questo significa che: con l'obbiettivo di proteggere il cuore, l'attività fisica non è tutta uguale.

Quale attività fisica per il cuore? La giusta attività fisica per il cuore può variare, anzitutto, in base alle necessità e delle priorità. Ad esempio, nella riabilitazione post evento cardiovascolare, la priorità è tutelare la persona da ulteriori recidive, mentre la necessità è quella di portare il cuore alla migliore funzionalità nei limiti di sicurezza. Al contrario, nella prevenzione e nel mantenimento di una persona sana, la priorità e la necessità convergono in un protocollo indubbiamente sicuro ma anche più condizionante – visto il minor rischio. In secondo luogo, l'attività fisica può variare in base al compromesso tra attitudine personale ed efficacia. Ad esempio, il nuoto è un'attività senz'altro molto utile per la fitness del cuore e della circolazione, ma è anche innegabile che possa essere praticato solo da chi possiede delle capacità natatorie di base, o che intenda apprenderle. Sarebbe inutile selezionare l'allenamento più efficacie se, d'altro canto, la persona non avrebbe la possibilità o la volontà di portarlo avanti. In linea generale, potremmo definire l'attività fisica utile per proteggere il cuore come: qualsiasi attività, sport o disciplina che, previo carico allenante adeguato, preveda l'attivazione dell'apparato cardiocircolatorio in misura tale da provocare un miglioramento della sua funzionalità, in tempi ragionevoli, e senza aumentare i rischi. In parole povere, il cuore deve "lavorare". Le attività che più si prestano sono indubbiamente quelle di resistenza, ovvero di base aerobica. Possono essere anche di tipo misto, ovvero con una componente di forza o velocità, ma non esclusivamente orientate in questa direzione. Non perché queste siano inutili o pericolose (nella persona sana), ma semplicemente perché la forza e la velocità non possono essere protratte tanto a lungo quanto, invece, si richiede per il miglioramento della salute cardio circolatoria. Sono ottime attività fisiche per proteggere il cuore: camminata veloce, nordic walking, ciclismo, nuoto, spinning, corsa, canottaggio ecc. Sono più impegnative, ma indubbiamente utili, anche le attività che toccano intensità elevate, come l'allenamento metabolico, i corsi di allenamento funzionale, il crossfit e le varie classi di ginnastica aerobica. Rimane da capire quanto allenarsi.