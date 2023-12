Quante volte al giorno e per quanto tempo usare lo spazzolino elettrico

Per farlo si può usare lo spazzolino classico o quello elettrico . Quest'ultimo nella maggior parte dei casi spazzola i denti da 5.000 a 30.000 volte al minuto e per questo di norma può assicurare una pulizia più efficace, a patto però di usarlo nei modi e tempi corretti .

Lavarsi i denti è fondamentale per mantenere una buona igiene orale ma anche per scongiurare l'insorgenza di numerosi altri problemi.

Per mantenere una corretta igiene orale sarebbe sempre necessario lavare i denti dopo aver mangiato . Questo vale se si usa uno spazzolino manuale ma anche quello classico perché nonostante la pulizia che si effettua con quest'ultimo sia spesso più profonda, non dura a fronte di altro cibo che si deposita sui denti.

Quello indicato per chi usa lo spazzolino elettrico è di due minuti . La maggior parte dei modelli possiede un timer integrato per tenere il tempo, che in alcuni di ultima generazione suona ogni trenta secondi per indicare che è il momento di passare da una sezione all'altra della bocca.

Come usarlo

Molti spazzolini elettrici ricaricabili si avvalgono di una tecnologia basata sul principio dell'oscillazione e della rotazione e si differenziano dagli spazzolini tradizionali perché mentre per usare questi ultimi è necessario compiere dei movimenti con la mano, nel caso degli spazzolini elettrici sono loro a muoversi, e a chi li maneggia non resta che indirizzarli e guidare la testina in tutti gli angoli della bocca. Usarli è quindi molto semplice, anche per i bambini.

Per prima cosa è necessario assicurarsi che lo spazzolino sia carico.

Successivamente applicare il dentifricio sulla testina e impugnarlo formando un angolo di 45°, esattamente come si fa con uno spazzolino tradizionale.

Accenderlo e usarlo su un dente per volta, partendo dalle superfici esterne, per poi passare a quelle interne e superiori, indugiando qualche secondo su ogni dente.

Successivamente, guidare la testina lungo il bordo gengivale e sulle gengive. Infine, passarla sulla lingua e sul palato. Quest'ultimo passaggio aiuta a eliminare i batteri presenti anche in queste zone e a mantenere l'alito più fresco.

Per non irritare le gengive, soprattutto se sono particolarmente sensibili, è bene fare attenzione a non spazzolare troppo energicamente.

Una volta terminata la pulizia lavare la testina sotto l'acqua e riporla ad asciugare.

