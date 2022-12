Quanta acqua si deve bere in inverno

La conseguenza è che nel corso dei mesi più freddi generalmente ci si idrata di meno. Il corpo però continua a eliminare liquidi per purificarsi da tossine e scorie e la necessità di introdurre acqua rimane invariata in tutte le stagioni.

Mentre in estate, complice il caldo, il sudore e la voglia di rinfrescarsi, questo esercizio è molto più semplice, in inverno tale abitudine è più difficile da perseguire perché la percezione della sete spesso è inferiore.

Bere acqua nelle giuste quantità è fondamentale per mantenere l'organismo idratato e in salute.

Bere regolarmente anche nei mesi invernali è fondamentale perché la corretta idratazione aiuta l'organismo a funzionare nel modo migliore . Anche se rispetto al periodo estivo, quello caratterizzato da temperature più basse fa avvertire meno la sensazione di sete, il corpo non è sensibile al cambiamento, quindi non può essere idratato in misura minore. Il rischio altrimenti è di andare incontro a disidratazione .

Assumere la quantità di liquidi indicata quindi, è importante anche quando fa freddo , nonostante la sensazione di sete cali drasticamente. A questo fenomeno sono soggetti soprattutto in bambini e anziani ed è quindi fondamentale fare attenzione a queste specifiche fasce d'età, stimolando le persone che vi appartengono a bere anche se non ne sentono la necessità.

Trucchi per bere più acqua nei mesi freddi

Come detto in inverno a causa soprattutto del minor caldo e della conseguente sudorazione ridotta, bere a sufficienza può diventare una vera e propria sfida.

Tuttavia, esistono alcuni stratagemmi che possono aiutare a mantenere questo impegno, come portare una borraccia d'acqua sempre in borsa, anche perché ogni volta che si passa da un ambiente freddo a uno riscaldato si perdono liquidi e ci si dovrebbe idratare, quindi avere sempre con se un po' di acqua per farlo è importante.

Strategico anche tenere una bottiglietta sulla scrivania mentre si studia o lavora. Scuole, università e uffici sono spesso luoghi doveil riscaldamento èpiuttosto forte e bere aiuta anche a combattere la secchezza alla gola che può sopraggiungere stando per lunghe ore in ambienti dall'aria secca a causa del caldo.

Anche avvalersi dei promemoria può rivelarsi utile. I vecchi post it sono un'opzione ma per chi predilige affidarsi alla tecnologia esistono molte app gratuite installabili in tutti i tipo di smartphone che attraverso allert sotto forma di notifica avvisano quando è arrivato il momento di bere.

Se proprio arrivare ai due litri giornalieri di acqua, o anche solo avvicinarsi a quel traguardo sembra un'impresa impossibile, è bene ricordare che esistono altri metodi per idratarsi in inverno, ugualmente validi.