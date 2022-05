Sostituire il materasso: quando farlo?

Dormire su un materasso che necessiterebbe di essere cambiato, infatti, potrebbe essere poco salubre e pericoloso per la salute.

Non esiste una regola universale che stabilisca quando cambiarli ma indicativamente sarebbe meglio non aspettare che diventino scomodi o i segni di usura risultino visibili , ma giocare d'anticipo.

Purtroppo i materassi , anche se di ottima qualità, non sono eterni .

Quanto durano i materassi

Un materasso ha una durata media di circa 8 anni, anche se a seconda dalla qualità e della tipologia esistono variazioni.

Un materasso a molle contiene sistemi di supporto a spirale che aiutano a distribuire il peso in modo uniforme su tutta la sua superficie e può resistere fino a 10 anni, a volte più a lungo.

I materassi in schiuma sono disponibili in diversi materiali e densità, che determinano la loro tenuta. Uno in memory foam di qualità, ad esempio, può durare dai 10 ai 15 anni, purché ci se ne prenda cura correttamente e lo si giri con frequenza.

La vita di un materasso in lattice, invece, varia a seconda che si tratti di materiale sintetico o organico ma in linea generica se di ottima qualità può resistere anche 20 o 25 anni.

I materassi ibridi sono una fusione di quelli in schiuma e a molle e di solito contengono una base di schiuma, un sistema di supporto della bobina e uno strato superiore di nuovo di schiuma. Non durano quanto altri tipi, anche se la loro vita dipende dal grado della schiuma alla base e dal tipo di bobine. In media però andrebbero sostituiti dopo 6 anni.

I materassi ad acqua, infine, possono essere di due tipi: hard-side e soft-side. I primi sono i tradizionali in vinile, mentre i secondi sono racchiusi in una sorta di scatola di schiuma che li fa assomigliare molto agli altri materassi più tradizionali. Entrambe le tipologie possono durare in media da 5 a 10 anni.