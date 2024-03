Quando smette di crescere il pene?

Quando un bambino nasce, nella maggior parte dei casi, il suo pene ha una lunghezza compresa tra i 2,8 e i 4,2 centimetri e ha una circonferenza che varia dagli 0,9 agli 1,3 centimetri. Lo sviluppo vero e proprio del pene però inizia con la pubertà e quindi verso i 10 - 12 anni, per poi continuare con diverse fasi fino al completo sviluppo. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Come cresce il pene Soprattutto durante l'adolescenza, ma non solo, il tema delle dimensioni del pene preoccupa molto i ragazzi. A meno di problematiche specifiche, non esistono una lunghezza o una larghezza normale e per questo non ci si dovrebbe mai preoccupare delle misure. Questo vale sempre ma ancora di più durante la pubertà, quando il pene è ancora in crescita. Quando inizia la fase dello sviluppo, nei maschi il pene inizia a svilupparsi, avviandosi verso l'aspetto e le funzionalità che avrà una volta raggiunta l'età adulta. Tra i 12 e i 15 anni circa il pene inizia a crescere in lunghezza. La crescita continua anche gli anni successivi ed è accompagnata dallo sviluppo dei testicoli e dai cambiamenti nello scroto, la sacca che li contiene. Questa sacca di pelle si scurisce, si allarga e scende. Contemporaneamente, anche la pelle si assottiglia e sviluppa piccole protuberanze o follicoli piliferi. Solitamente il pene cresce prima in lunghezza e poi come circonferenza, ma non si tratta di una regola universale. Durante questa fase della vita, grazie all'ormone testosterone che aumenta, oltre allo sviluppo del pene i ragazzi vanno incontro a molti altri cambiamenti fisici, tra i quali crescita della statura, cambiamento della voce, crescita dei peli del viso e del pube, possibile acne e aumento della massa muscolare.

Quando smette di crescere Dopo una fase di evoluzione, il pene smette di crescere diversi anni dopo, con la fine della fase dello sviluppo. Anche se non esiste un'età precisa, si può dire che questo arresto avvenga circa tra i 18 e i 21 anni. Ma così come esistono pubertà che iniziano prima dei 12 anni, è anche possibile che il pene continui a crescere, sebbene a un ritmo inferiore, per più tempo. Le dimensioni, infatti, possono cambiare anche fino ai 25 anni. A volte può però capitare che la crescita si arresti molto prima del tempo o si rallenti eccessivamente. Se ciò accade è bene parlarne con un andrologo che, a seconda dei casi, può valutare se sia opportuno intervenire. Esistono infatti alcune tecniche per stimolare lo sviluppo del pene, come ad esempio la sostituzione del testosterone, da valutare però solo in casi strettamente necessari e sotto consiglio e controllo medico.

Dimensione media del pene Dimensione media del pene allo stato flaccido: Lunghezza: 9 centimetri;

Circonferenza: 9,5 centimetri. Dimensione media del pene in erezione: Lunghezza: 13,12 centimetri; Circonferenza: 11,66 centimetri. La dimensione del pene è influenzata da diversi fattori, primo tra tutti la genetica e le medie variano tra le diverse popolazioni. In un uomo adulto europeo, le dimensioni medie del pene sono queste generalmente. Quando un pene è estremamente piccolo si parla di micropene, una condizione che, anche se nella maggior parte dei casi non comporta problemi fisiologici, può essere affrontata confrontandosi con un urologo.