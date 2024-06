Quando prendere la pillola del giorno dopo?

Quando prenderla

Quando si può prendere la pillola del giorno dopo?

La pillola del giorno dopo può essere presa (se non vi sono controindicazioni) in seguito ad un rapporto sessuale non protetto o a rischio di gravidanza.

Quando il rapporto è da considerarsi a rischio?

Un rapporto sessuale è da considerarsi a rischio quando si sospetta che possa aver instaurato una fecondazione. Ciò può avvenire: