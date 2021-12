Pesarsi ogni giorno è la scelta più giusta e funzionale? I pareri degli esperti sono discordanti. Alcune ricerche suggeriscono che avere contezza del peso giornaliero può essere più efficace per la perdita di peso. In uno studio di ottobre 2019 nel Journal of Behavioral Medicine , viene rilevato come gli adulti che si pesavano quotidianamente avevano perso circa l'1,7 per cento del loro peso corporeo in un anno, mentre chi si è pesato solo una volta alla settimana non ha perso nulla. Tuttavia, non tutti gli esperti concordano sul fatto che salire sulla bilancia ogni giorno sia la cosa migliore, perché potrebbe far sì che una persona si concentri maggiormente sul raggiungimento di un certo numero piuttosto che sullo sviluppo di abitudini alimentari sane e di esercizio fisico che possono supportare il successo del dimagrimento e della ritrovata forma fisica, a lungo termine. Sarebbe dunque più utile valutare i progressi su un tempo più lungo assegnato alla pratica e all'adozione delle tue nuove abitudini.