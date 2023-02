Quando cambiare lo spazzolino da denti

Per una buona igiene dentale è importante lavare i denti tre volte al giorno, almeno dopo ogni pasto principale, per circa 3 minuti con movimenti regolari e delicati. Lo spazzolino e la sua integrità e igiene, riveste un ruolo fondamentale per la salute orale. In tal senso, è consibile sostituirlo ogni 3 mesi , anche se è ancora in buono stato, o ancora prima se le setole risultano rovinate e poco compatte, diretta conseguenza della frequenza con cui si lavano i denti, e dei movimenti energici.

Spazzolino: quando cambiarlo

Per preservare la salute orale dei soggetti adulti o bambini, in assenza di particolari patologie o infezioni, lo spazzolino da denti va sostituito ogni tre mesi. Qualore, invece, si dovessero verificare infezioni al cavo orale, malattie dentali o gentivali, ma anche virus influenzali, placche in gola, infiammazioni del cavo orale, è bene sostituirlo a risoluzione del disturbo per evitare che batteri, germi, miceti,e virus, annidiati tra le setole e sul manico dello spazzolino, possano fare nuovamente il loro ingresso in bocca.

Importante sostituire lo spazzolino in presenza di carie dentale: la carie va ad attaccare lo smalto dentale (ossia la parte esterna del dente) e la dentina (la zona che si trova tra lo smalto e la polpa dentaria, ossia la parte interna del dente).

Quando le setole sono diradate e piegate, o sfilacciate, perdono la resistenza, e quindi non sono in grado di rimuovere la placca in modo adeguato.