Cosa prendere per far passare le vampate? Tutti i rimedi naturali

Quali sono i rimedi naturali per le vampate? Integratori naturali, dieta equilibrata (studiata da un professionista), attività sportiva sono tra i rimedi naturali suggeriti per combattere le vampate di calore in menopausa. Le vampate sono fra i sintomi più comuni e precoci della menopausa. Si tratta di ondate di calore che a volte possono essere così intense da arrivare a disturbare il sonno notturno e a peggiorare la qualità della vita. Per questa ragione non vanno mai sottovalutate. Fortunatamente, esistono diversi rimedi naturali per le vampate. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Cosa sono le vampate di calore? Le vampate sono ondate di calore tipiche dalla fase menopausale che in genere coinvolgono prima il torace, quindi il collo e la testa. Sono provocate da una disregolazione del centro termoregolatore, che ha sede nel cervello e ha il compito di regolare la temperatura corporea. Questo cattivo funzionamento a sua volta è legato alla carenza di estrogeni che si verifica con l'arrivo della menopausa. Come conseguenza, il centro della termoregolazione percepisce una temperatura più elevata di quella reale, quindi, innesca le vampate al fine di disperdere il calore in eccesso. Nella maggior parte delle situazioni, le vampate sono accompagnate da altri sintomi vasomotori, come sudorazione copiosa e tachicardia, compaiono ogni 45 minuti circa e durano pochi secondi. Spesso si manifestano anche di notte, disturbando e frammentando il sonno. Non vanno sottovalutate perché se di elevata intensità possono compromettere la qualità di vita e causare altri disturbi, come stanchezza, vertigini, tremori.

Quali sono i rimedi naturali per le vampate? Prendere integratori naturali

Praticare la mindfulness

Fare uno spuntino serale

Cercare di perdere peso

Limitare il consumo di alcol e dolci

Dedicare del tempo alla respirazione profonda

Idratarsi

Quali integratori naturali sono indicati per le vampate? Per tenere sotto controllo le vampate e l'eccessiva sudorazione sono indicati i fitoestrogeni, elementi di derivazione vegetale con azione similestrogenica, come gli isoflavoni della soia, la cimifuga, la salvia o il trifoglio rosso. Si trovano sotto forma di capsule, compresse o polvere e vanno assunti tutti i giorni, per lunghi periodi. Anche le compresse o la tintura madre a base di cardiaca possono essere utili per tenere a bada le ondate di calore e i rischi vascolari. È sempre meglio però evitare il fai da te e chiedere consiglio al medico prima di prendere prodotti per le vampate, anche se naturali.

Come si pratica la mindfulness? Praticare tecniche di consapevolezza come la mindfulness potrebbe aiutare a ridurre le vampate. Infatti, fra gli altri effetti, aiuta ad abbassare le concentrazioni del cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress, che è correlato con la percezione del calore. Per questo, potrebbe essere utile iscriversi a dei corsi di mindfulness o seguire delle lezioni online.

Fare uno spuntino serale Per riequilibrare la produzione ormonale prima di andare a dormire e tenere a bada le vampate durante la notte, potrebbe essere utile fare uno spuntino serale a base di grassi e proteine. Per esempio, alcune donne potrebbero riuscire a riposare meglio mangiando un cucchiaio di burro di mandorle o tre noci prima di andare a letto.

Cercare di perdere peso Secondo alcuni studi il tessuto adiposo corporeo agisce come isolante termico, rendendo più difficile per il corpo regolare la temperatura e dunque favorendo la comparsa delle vampate. Inoltre, sembra che le cellule adipose interferiscano con la produzione ormonale. Anche per questa ragione, se si è in sovrappeso sarebbe importante cercare di dimagrire un po'. La cosa migliore è rivolgersi a un medico nutrizionista, che possa impostare un regime alimentare su misura, calibrato sulle esigenze personali. È essenziale anche praticare più attività fisica, visto che il metabolismo rallenta naturalmente con l'età.

Limitare il consumo di alcol e dolci Alcuni cibi, fra cui i dolci e gli alcolici, possono peggiorare le vampate di calore, poiché aumentano il livello degli ormoni dello stress, che interferiscono con la percezione del calore e la regolazione della temperatura interna. Le donne alle prese con le vampate dovrebbero dunque rivedere la propria dieta in questo senso, riducendo il consumo di cibi dolci e di alcol.

Dedicare del tempo alla respirazione profonda Per tenere sotto controllo una vampata di calore può essere utile fare inspirazioni ed espirazioni profonde e rilassanti. Infatti, una frequenza respiratoria e cardiaca rapida contribuisce ad aumentare la temperatura, mentre se si riesce a ridurre il ritmo respiratorio e cardiaco l'organismo riesce a controllare meglio il calore corporeo. Quando si avverte una vampata, dunque, provare a inspirare ed espirare lentamente finché non ci si sente meglio. In alternativa alla respirazione profonda, si possono praticare anche altri tipi di respirazione, come quella a narici alternate:‌ chiudere una narice con il dito indice e inspirare dall'altra narice. Tappare poi l'altra narice mentre si espira. Ripetere otto volte. Efficace anche il metodo respirazione 4-7-8:‌ inspirare contando fino a quattro, trattenere il respiro per sette secondi, quindi espirare contando fino a otto. Infine, si può praticare la respirazione a scatola, detta anche respirazione quadrata:‌ inspirare per quattro conteggi lenti, trattenere l'aria nei polmoni per altri quattro secondi, espirare contando fino a quattro.