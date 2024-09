Quali sono le conseguenze di stare troppe ore al chiuso?

Passare tante ore al giorno in spazi chiusi non è salutare ma, al contrario, può avere conseguenze negative peggiorando la qualità della vita e il benessere psico-fisico .

Secondo una ricerca dell'Accademia Italiana di Biofilia, nel nostro Paese le persone passano circa il 90% del proprio tempo all'interno di spazi chiusi. Al giorno si tratta più o meno di 22 ore , trascorse a casa, a scuola, in ufficio, in palestra , al supermercato o in altri posti outdoor, contro le due di media passate all'aria aperta .

Passare poche ore all'aperto può minare e non poco la salute. A risentirne sono diversi aspetti, primo tra tutti il sonno. L'illuminazione interna, infatti, potrebbe non essere sufficiente a far percepire all'organismo la differenza tra il giorno e la notte e questo, soprattutto in inverno quando la luce è minore, potrebbe minare il ritmo sonno-veglia , rendendo il riposo molto meno di qualità.

Come aumentare il tempo trascorso all’aperto

Andare al lavoro o a scuola a piedi o in bici

Fare attività fisica all'aperto

Pranzare all'aperto

Concedersi piccole pausa all'aperto durante la giornata

Avere hobby da svolgere all'aperto

Anche il tempo che si passa in auto o sui mezzi pubblici concorre al totale delle ore giornaliere che si trascorrono indoor. Un aspetto che può essere arginato scegliendo altre soluzioni per muoversi. I modi più salutari per raggiungere la scuola, il posto di lavoro o il supermercato sono a piedi o in bicicletta, ma al fine di trascorre più tempo all'aperto va benissimo anche un mezzo a due ruote a motore.

Lo sport è fondamentale per rimanere in salute e inserirlo nella propria routine settimanale è importantissimo, ancor meglio se lo si pratica all'aperto. La stessa cosa vale per gli hobby: se ci si riesce ad appassionare ad attività che si possono praticare outdoor la salute può giovarne.

La pausa pranzo è il momento della giornata in cui oltre a mangiare si stacca per qualche minuto dallo stress del lavoro.

Se possibile l'ideale sarebbe farla all'aperto o, in alternativa, concedersi alcune piccole pause all'interno dell'orario lavorativo, per prendere una boccata d'aria. Per concedere ai propri dipendenti di farlo, sono sempre di più le aziende innovative che stanno inserendo all'interno delle proprie sedi aree giardino o piccoli spazi verdi che consentano di alternare con facilità le ore passate al chiuso con un po' di tempo all'aperto, in modo da migliorare la qualità della vita delle persone che vi lavorano.