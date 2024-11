Quali sono i sintomi fisici dello stress?

Lo stress causa anche sintomi fisici?

La maggior parte delle persone associa lo stress eccessivo e prolungato al peggioramento della salute mentale e psicologica, ma questa condizione può causare anche un'ampia gamma di sintomi fisici. Infatti, comporta il rilascio di grandi quantità di ormoni quali adrenalina e cortisolo, che influenzano diversi parametri e funzioni fisiche, come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la glicemia.

Più precisamente, il cortisolo agisce rallentando le funzioni corporee non indispensabili nel breve periodo così da garantire sostegno agli organi vitali e aumentare l'energia disponibile, mentre l'adrenalina accresce la resa e le performance, rende i muscoli scattanti, aumenta l'attenzione, mette i sensi all'erta. Alla lunga, se iperprodotti, questi ormoni possono logorare non solo la mente ma anche il corpo.

Inoltre, in caso di stress, l'organismo reagisce come se dovesse far fronte a una situazione di pericolo, quindi, si irrigidisce. Questo irrigidimento non fa altro che favorire ulteriormente la comparsa di vari disturbi, dal mal di testa alle tensioni muscolari.