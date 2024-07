Quali sono i pericoli in piscina ai quali stare attenti?

A cosa stare attenti in piscina? Andare in piscina in estate è un ottimo modo per passare una giornata divertente, tuttavia se non si presta attenzione si può cadere o rischiare di annegare, ma anche contrarre brutte infezioni, funghi o sperimentare irritazioni a occhi e pelle.

Quali sono i pericoli fisici? Annegamento

Cadute

Traumi e lesioni Anche se le piscine, siano esse appartenenti alle strutture alberghiere o aperte al pubblico, sono generalmente sicure e dotate di bagnini che supervisionano ciò che accade, comportarsi in modo non appropriato può comunque portare a esiti molto negativi. Il più grave è ovviamente l'annegamento, che fortunatamente si verifica di rado ma che è un'eventualità in caso una persona sia colta da malore o si avventuri in una parte della piscina troppo profonda senza saper nuotare, e senza che il bagnino riesca ad intervenire in tempo. Correre a bordo vasca, dove il terreno essendo bagnato è molto scivoloso, spingersi sul bordo della piscina o fare tuffi inappropriati dove l'acqua non è sufficientemente alta può portare a scivoloni e cadute, a loro volta causa di traumi o lesioni più o meno gravi.

Quali sono i pericoli biologici? Infezioni

Funghi Per diversi motivi in acqua si può trovare una vasta gamma di microrganismi - dai residui fecali degli stessi frequentatori o di volatili, insetti o roditori a sudore, saliva e muco - che se ingeriti possono generare infezioni. Le infezioni di origine fecale nella maggior parte dei casi sono causate da batteri come Shigella ed Escherichia coli; Cryptosporidium; virus come Adenovirus e Norovirus e protozoi come la Giardia che causano gastroenteriti, diarrea, crampi addominali e vomito. Le principali altre infezioni, invece, sono dovute al Papillomavirus, che porta alla formazione di verruche sulla superficie della pianta dei piedi; a virus come Adenovirus e del mollusco contagioso, responsabile di lesioni papulose della pelle; a batteri come la Legionella, che colpisce l'apparato respiratorio e la Pseudomonas Aeruginosa, che causa otite. Ma in piscina si possono anche prendere i funghi, che si manifestano comunemente con infezioni alle unghie e alla pelle, soprattutto dei piedi, ma che possono colpire anche i capelli. I funghi solitamente si prendono camminando scalzi in ambienti molto umidi come le docce o bagnati come i bordi delle piscine.