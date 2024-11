Quali sono gli errori più comuni che si fanno con la caldaia?

Si può sbagliare a usare la caldaia? La caldaia è uno strumento estremamente comune e presente in tutte le cose. Anche se è semplice da usare non significa che sia esente da errori. Anzi, sono tantissimi quelli che si possono compiere, che possono portare all'arrivo di bollette molto più salate ma anche a una maggiore e più repentina usura, e a un conseguente rischio di guasti.

Quali sono gli errori più comuni? Non fare la manutenzione periodica

Ignorare i segnali di malfunzionamento

Alzare troppo la temperatura

Non usare l'addolcitore

Spegnerla del tutto se non si usa

Cosa si rischia a non fare la manutenzione periodica? Le caldaie sono soggette a manutenzione annuale obbligatoria per legge e necessaria per verificarne il corretto funzionamento e la presenza di eventuali residui. Sono tante però le persone che se ne dimenticano. Farlo espone non solo al rischio di sanzione ma anche di andare incontro a un malfunzionamento dell'apparecchio. In particolare, senza manutenzione si rischia di trascurate piccole inefficienze che possono portare a un calo delle prestazioni e a conseguenti consumi energetici più alti. Anche i guasti possono diventare più frequenti e per questo è bene ricordarsi di prenotare un controllo periodo, affidandosi solo a tecnici qualificati. Ancor meglio anticipando la stagione fredda, così che in caso siani necessari interventi non si rischia di avere la caldaia fuori uso quando serve utilizzarla.

Cosa succede se si ignorano i segnali di malfunzionamento? Se passando vicino alla caldaia si notano piccole perdite d'acqua, si odono rumori strani o si percepisce che qualcosa non sta funzionando nel modo giusto meglio chiamare subito un tecnico che possa sincerarsi di cosa sta accadendo. Ignorare questi piccoli segnali, infatti, potrebbe portare problemi all'origine risolvibili facilmente, a trasformarsi in guasti seri, che per essere sistemati necessitano di interventi importanti e ingenti esborsi economici.

Cosa comporta alzare troppo la temperatura? Quando fa molto freddo la prima istintiva reazione è quella di impostare la temperatura dell'acqua della caldaia molto alta, nella convinzione che così facendo gli ambienti possano riscaldarsi più velocemente. Tuttavia non è così. Gli unici effetti che si ottengono stressando al massimo la caldaia è una maggiore usura dei suoi componenti interni e uno spreco di energia extra, che si traduce in una più alta spesa in bolletta. Il calore invece non sarà maggiore, quindi meglio tenere la temperatura dell'acqua a una temperatura compresa tra i 55°C e i 60°C.

Quali problemi può causare la mancanza di un addolcitore? Permettere all'acqua dura di circolare nella caldaia, senza che in essa sia posto un addolcitore o un sistema di filtrazione porta all'accumulo di calcare nei tubi e nello scambiatore di calore. Questo genera una serie di conseguenze negative che comprendono calo dell'efficienza, aumento del consumo energetico e usura precoce. Importante, quindi, dotarsi di un addolcitore. Se non se ne ha la possibilità si può sopperite usando prodotti anticalcare specifici per caldaie.