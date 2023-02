Quali malattie colpiscono di più gli uomini: patologie maschili più comuni

Donne e uomini non sono uguali di fronte alla salute e sebbene ci siano moltissime malattie che colpiscono in egual misura entrambi i sessi, alcune interessano in modo molto più incisivo gli uomini, che proprio per questo dovrebbero prestarvi attenzione.

Per questioni culturali e sociali però spesso gli questi ultimi sono meno inclini a sottoporsi ai controlli di routine e tendono a sottovalutare la gestione della propria salute, sia in fase di prevenzione sia in presenza di seppur piccoli campanelli d'allarme, e questo rende più difficile intraprendere percorsi di cura tempestivi in caso di malattie.