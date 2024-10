Quale specialista cura la postura? Quando si va dal posturologo?

La posturologia è la disciplina che studia il sistema posturale nello spazio e nel tempo, e le sue strategie di stabilizzazione. In altre parole, è la disciplina che studia la posizione dell'uomo in piedi, statico o in movimento, nello spazio. Permette di analizzare i meccanismi muscolo-articolari e nervosi che governano il sistema posturale per equilibrarsi. [definizione del Doctor Pierre-Marie Gagey, Fondatore dell'Associazione Francese di Posturologia-AFP]. In questo breve articolo cercheremo di carpire quando andare dal posturologo, chi è il posturologo e se esiste un'analisi specifica del sistema posturale. Shutterstock

Meccanismo di alterazione della postura: in breve Affinché il nostro corpo possa contare adeguatamente la gravità e muoversi efficacemente nello spazio, deve soddisfare due condizioni di base: i piedi devono essere allineati con il suolo e gli occhi devono essere rivolti verso l'orizzonte. Se questi due fattori non sono soddisfatti, possiamo comunque muoverci, ma a costo di squilibri posturali che si formeranno. La catena muscolare posturale si adatterà e compenserà le carenze posturali e il cattivo posizionamento dei piedi o la divergenza oculare per mantenere la sua posizione. Detto questo, esistono altre condizioni, a valle di piedi e occhi, responsabili delle alterazioni posturali. Queste, di tipo anatomo-funzionale, possono essere di natura innata o acquisita. A loro volta, possono causare cambiamenti che peggiorano, o confondono, il meccanismo primario di scompenso; oppure, generare nuove vie di compenso patologico e nuovi disturbi. Se, dopo aver consultato un posturologo, il problema persiste, può essere risolutivo consultare un altro specialista.

Quale specialista cura la postura? La postura è regolata da più meccanismi e strutture: piedi

occhi

mascella

orecchio interno

propriocezione

viscerocezione. Quindi, la posturologia è una pratica multidisciplinare. Pertanto, può essere praticata da specialisti in ogni campo: podologo, osteopata, dentista, ortottista, otorinolaringoiatra, oculista, medico di medicina generale, fisioterapista, chinesiologo ecc. Tuttavia, è necessario prestare molta attenzione al professionista scelto, perché la posturologia non è ancora riconosciuta come una specialità medica o paramedica. Pertanto, il posturologo deve essere, prima di tutto, un professionista sanitario che ha ricevuto una formazione adeguata, dotato delle attrezzature necessarie per esercitare.

Analisi posturale La pratica della posturologia si concentra sul sistema nervoso centrale, per valutare gli input neurosensoriali che non funzionano in modo ottimale (pelle, piedi, occhi, mascella, orecchie, articolazioni). Un esame molto diffuso è la posturografia, ma non è l'unico; alle analisi strumentali, inoltre, devono seguire delle specifiche analisi obbiettive dello specialista. Dopo aver rilevato i problemi, diventa necessario trattarli. Il posturologo testerà ciascuno dei possibili "sensori fallati" e troverà quelli che presentano un'alterata funzionalità. A seconda quali andranno ricalibrati, verranno proposte soluzioni e discipline mediche differenti. Successivamente, quando i recettori inizieranno a collaborare di nuovo, il corpo si riorienterà verso un allineamento corretto.