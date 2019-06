Ma lo spazzolino elettrico è davvero utile per la salute di denti e gengive ? Vale la spesa? In questa guida cerchiamo di fare chiarezza.

Spazzolino elettrico : sì o no? Quante volte, vedendone tanti modelli esposti sugli scaffali di supermercati o di negozi di casalinghi e prodotti per la cura della persona, abbiamo avuto la tentazione di acquistarlo? Lo spazzolino elettrico è uno strumento tecnologico all'avanguardia, creato per la pulizia profonda dei denti ; è scientificamente testato, in commercio ne esistono modelli a seconda di ogni esigenza e sono gli stessi dentisti a consigliarlo, se usato correttamente.

Per prima cosa è bene sapere che non tutti gli spazzolini elettrici sono uguali. In commercio se ne possono trovare di diverse tipologie, adatti, per esempio, a denti normali o sensibili, a gengive delicate, oppure specifici per adulti e per bambini. A cambiare sono le testine, principalmente, ma anche le tecnologie, pensate per età e dentature diverse.

L'uso dello spazzolino elettrico è particolarmente consigliato a fumatori e ad amanti del caffè, ad esempio, poiché tra le sue qualità c'è anche un'efficace azione sbiancante. Inoltre è suggerito a chi ha gengive particolarmente sensibili, poiché effettua un vero e proprio massaggio, utile a mantenere le gengive in salute.

Da evidenziare, poi, che sono molti i dentisti a sostenere che la pulizia svolta da uno spazzolino elettrico risulti migliore di quella operata da un normale spazzolino: i residui di cibo, infatti, vengono eliminati anche in profondità. Anche se, per ottenere una pulizia dei denti impeccabile, non va dimenticata l'importanza di abbinare il dentifricio corretto.