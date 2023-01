Quale musica aiuta ad addormentarsi

Un nuovo studio sul binomio sonno-musica

Ascoltare la musica per addormentarsi è molto comune, tanto che a farlo sarebbe quasi la metà della popolazione mondiale.

Tuttavia, nonostante questa pratica sia molto diffusa esistono pochissime ricerche dettagliate su quali tipi di musica le persone prediligono nelle fase finale della giornata per abbandonarsi al sonno.

Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Plos One ha provato a fare chiarezza.

I ricercatori hanno esaminato i dati del servizio di streaming audio Spotify attivo in 92 Paesi e ascoltato da persone di tutte le età, per capire quali tipi di musica fossero le più ricercate per addormentarsi.

Per eseguire la loro analisi, gli studiosi hanno prima stilato un elenco di tutte le playlist con tutte le possibili variazioni della parola sonno in qualsiasi lingua e poi rimosso i risultati che non avevano a che fare con la musica come podcast o riproduzione di suoni della natura, oltre a quelli non erano destinati al sonno ma avevano semplicemente la parola sleep nel nome della band o in quello di una canzone.

A salvarsi dalla scrematura sono state 986 playlist e 130.150 tracce uniche.