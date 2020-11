Quale Acqua Bere? Come scegliere l'Acqua da Bere

L'acqua è un elemento fondamentale per la salute e il benessere, anche se spesso non ci si rende conto di quanto questo bene sia prezioso. Berne la giusta quantità ogni giorno è indispensabile, scegliendo però quella più adatta a ciascuno. Non tutte infatti sono uguali, ma si differenziano per tipo e quantità di elementi presenti, che generano effetti diversi.

Il ruolo dell'acqua nell'organismo Negli adulti più del 50% del peso corporeo è costituito da acqua e nei bambini la percentuale sale quasi all'80%. La sua azione è indispensabile perché regola la digestione, il livello della temperatura corporea e la corretta lubrificazione di pelle, polmoni e tessuti degli occhi. Inoltre permette alle sostanze nutritive e agli ormoni di arrivare alle cellule, anch'esse costituite in gran parte di acqua; consente di eliminare le scorie attraverso l'urina ed è parte essenziale di molti liquidi biologici e secrezioni di importanti apparati. Il fabbisogno giornaliero è di circa 2 litri, 2 litri e mezzo, di cui almeno 1 e mezzo da ingerire tramite acqua, mentre il resto può provenire da altre bevande e alimenti, come frutta e verdura. Queste quantità però sono variabili perché, ad esempio, chi fa molto sport o vive o lavora in ambienti particolarmente caldi e secchi, che favoriscono l'evaporazione acquea attraverso la cute, deve bere di più. Differenza tra acqua minerale o di casa Se pur in quantità variabili, tutte le acque contengono sali minerali. La differenza fra quella in bottiglia che si acquista normalmente e quella che esce dai rubinetti di casa è che la prima sgorga in ambienti geologici naturalmente protetti e controllati, che ne garantiscono purezza microbiologica e stabilità di composizione; mentre le acque di acquedotto possono provenire da diversi luoghi come laghi, fiumi o sorgenti sotterranee e prima del consumo vengono purificate e e potabilizzazione.