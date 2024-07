Qual'è la differenza tra temperatura reale e percepita?

La differenza tra temperatura reale e percepita è in primis la misurazione: la prima si può misurare perché è una grandezza fisica assoluta, che misura la temperatura dell'aria, nel secondo caso, invece, insistono molti fattori a condizionare il calore che il nostro corpo percepisce come disagio termico, come l'umidità, il vento, i raggi solari .

Perché l'umidità fa sudare di più?

Con l'umidità si suda di più perché il sudore non riesce ad evaporare e quindi non si ristabilisce l'equilibrio termico corporeo. Per far raffreddare la temperatura corporea, il sudore deve evaporare. Quando il sudore non evapora, il corpo non riesce a regolare la propria temperatura.

In presenza di umidità atmosferica levata, il sudore non evapora ma viene trattenuto sulla pelle, e aumenta la sensazione di calore percepita.

In condizioni di caldo secco, invece, il sudore riesce a evaporare più velocemente, e quindi si avverte una sensazione di freschezza, nonostante magari la colonnina di mercurio segni una temperatura più elevata. Ecco perché il caldo secco è maggiormente sopportabile rispetto al caldo umido.